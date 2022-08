Federica Pellegrini/ “Ora l’obiettivo è la mia persona, matrimonio? Papà è geloso”

Intervistata dai colleghi di IoDonna, la campionessa italiana Federica Pellegrini si è raccontata a tutto tondo: l’ex nuotatrice italiana, che ha terminato la sua carriera il 30 novembre 2021, ha compiuto due giorni fa 34 anni e per l’occasione ha deciso di raccontarsi a 360 gradi. Lunga carriera per la campionessa italiana che vanta una serie di medaglie di tutto rispetto: 130 campionati italiani vinti, 1 oro olimpico più 6 volte primo posto al mondiale e 4 volte argento. Una carriera brillante la sua, con le sue specialità come il dorso e lo stile libero che l’hanno inserita, di diritto, nell’epopea delle migliori.

“È la prima estate di libertà assoluta”, dice la campionessa italiana che, come già detto il 30 novembre 2021, ha detto addio al mondo dello sport. Non soltanto Sport ma anche spettacolo per la campionessa che ha partecipato, con successo, come giudice nella trasmissione televisiva Italia’s Got Talent. Televisione, sport, ma c’è anche spazio per i social con Instagram che vede la 34enne molto attiva con i video in piscina, sempre nella sua giornata.

Federica Pellegrini: “Ritiro? Il primo mese è stato difficile”

Federica Pellegrini i sofferma subito sul suo habitat naturale, la piscina: “La piscina è stato il luogo della liberazione più grande. Soprattutto tra i saliscendi della carriera e della vita. Solo lì mi sentivo davvero tranquilla. Tuffarmi in acqua mi dava un senso di indipendenza, lontano da ogni occhio indiscreto, dai problemi che galleggiavano altrove. Tutto rimaneva sul blocchetto di partenza e non entrava con me“, dice la campionessa italiana, da record.

Parla poi del ritiro la campionessa Federica Pellegrini: “Non escludo ricadute tra qualche mese. Ma non ho nostalgia della routine che ho avuto per tanti anni. Certo un po’ di down lo avverto, credo sia fisiologico. Soprattutto il primo mese è stato difficile. Sei consapevole che sta per accadere, sai da mesi che deve finire. Però quando succede sei ugualmente spaesata“, dice Federica Pellegrini alla domanda se provasse nostalgia dal ritiro avvenuto il 30 novembre 2021.

Federica Pellegrini ed il suo matrimonio: “Mio padre è geloso”

“Mio padre geloso del mio matrimonio? Certo”, dice Federica Pellegrini, prossima alle nozze, parlando del padre, poi continua: “Credo che stia metabolizzando le nozze un pezzettino al giorno. Non l’ho mai visto bere un bicchiere di troppo. Ma sono certa che andrà oltre quel giorno”. Parla anche della madre la campionessa italiana, spendendo parole molto dolci su di lei: “Mia madre ha il dono della gentilezza. Tra noi non c’è mai stata la proverbiale competizione madre e figlia, solo amore incondizionato”, dice l’ex nuotatrice nel corso della sua lunga intervista.

Torna sul campo, poi, la campionessa. Ricorda la data del 28 novembre del 2008: “Troppo stress“, dice Federica Pellegrini: “Gli 800 metri non erano la mia gara. Avevo vinto l’oro olimpico a Pechino, tutti pensavano che dovessi sempre trionfare, con record incluso. Non sono mai svenuta, ma l’ansia era così forte che mi chiudeva la gola. Ho fatto il test alla metacolina, che consiste nell’aspirare delle sostanze che ti attivano l’asma, se ne soffri. I miei bronchi si chiudevano al 50%. Non me n’ero mai accorta e ho scoperto di essere asmatica. Non respiravo e mi è partita la testa“, dice la campionessa italiana che ricorda bene quel giorno. Finita la carriera sportiva, Federica Pellegrini inizierà maggiormente a pensare a se stessa, partendo proprio dal matrimonio e conclude la sua intervista dicendo: “Ora l’obiettivo è la mia persona“.

