Federica Pellegrini vincitrice di Ballando con le stelle 2024? Fabio Canino: “Avresti la vittoria in mano”

Si è raccontata a cuore aperto e senza filtri Federica Pellegrini a Ballando con le stelle 2024 in queste puntate. Partita in sordina e un po’ impacciata nel ballo sembrava mancasse alchimia e sintonia con il suo partner di ballo Angelo Madonia. Nella puntata di questa sera, invece, si è cimentata in un Paso Doble pieno di grinta, energia e vitalità che ha fatto capire di che pasta è fatta. Ivan Zazzaroni e Fabio Canino si sbilanciano molto nei complimenti. Canino ha ammesso: “In altre edizioni avresti avuto la vittoria in mano perché sei la concorrente perfetta che migliora di puntata in puntata. Brava.”

Carolyn Smith ha premiato la scelta ed il coraggio di essersi mostrata con il body, Selvaggia Lucarelli ha esordito con una battuta: “Come hai fatto a raggirare il Moige Milly Carlucci che ti ha fatta uscire così, sei la concorrente più svestita di tutte le edizioni e questo è indice di quanto tu ti sia scoprendo per fare vedere di che pasta sei fatta. Stasera ho visto un grandissimo miglioramento. Ci sono ancora dei difetti ma ci possiamo lavorare.” La giurata alla fine ha lanciato una battuta acida: “Ti sei innamorata già una volta di un allenatore (Matteo Giunta il suo attuale marito, ndr) può succedere che ti innamori ancora.”

Ballando con le stelle 2024, Federica Pellegrini conquista con un look sexy: possibile vincitrice?

Il percorso di Federica Pellegrini a Ballando con le stelle 2024 è stato contraddistinto da alcuni intoppi. La nuotatrice a causa degli impegni sportivi ha conosciuto il suo maestro di ballo Angelo Madonia alcuni giorni dopo rispetto agli altri concorrenti ed all’inizio non c’era abbastanza feeling. Puntata dopo puntata la situazione è cambiata e Simone Di Pasquale si è sbilanciato: “Questa sera si è aggiunta una quarta possibile vincitrice” Attualmente, infatti, le candidate alla vittoria sono solo donne: Bianca Guaccero con Giovanni Pernice, Nina Zilli con Pasquale La Rocca e Anna Lou Castoldi con Nikita Pedrotti.