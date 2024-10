Figlia Federica Pellegrini, chi è Matilde: “Cerco di insegnarle a combattere”

Da qualche mese nella vita di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è arrivata la figlia Matilde, che ha ovviamente stravolto gli equilibri della coppia fin dal suo sbarco nel gennaio del 2024. In una intervista concessa al Corriere della sera, Federica Pellegrini si è espressa sul grande evento, svelando In tanti nascono nell’anno olimpico e poi non fanno sport, non è matematico” ha svelato la Divina sulla figlia. “Cosa le voglio insegnare? A essere una combattente, penso sia la chiave per qualsiasi cosa voglia fare” le parole della celebre campionessa olimpica che nella vita ha sempre saputo mordere al momento giusto.

Riguardo alla possibilità di tatuarsi il nome della figlia o qualcosa di inerente alla piccola arrivata da pochi mesi in casa, Federica Pellegrini ha confessato: “I tatuaggi mi ricordavano qualche cicatrice del passato, quella di Matilde ce l’ho già” ha ammesso la Divina.

Federica Pellegrini e la figlia Matilde: “Le mie paure ora sono rivolte a lei”

Tra le colonne del Corriere della sera, Federica Pellegrini ha speso altre parole molto speciali nei confronti della figlia Matilde, che adesso occupa un posto di primaria importanza nella sua vita e non potrebbe essere altrimenti. Gerarchie e priorità ribaltate, così la Divina in questa sua nuova vita sta dedicando anima e corpo alla figlia Matilde:

“Adesso le mie paure non sono più per me, ma sono legate a questa nuova vita che è nata e alla sua crescita, al fatto di essere una buona mamma, di cercare di darle strumenti per poter vivere in questo mondo più difficile” ha svelato ammettendo di volerle passare gli arnesi giusti per affrontare la vita nel migliore dei modi. Da nuotatrice ha sempre fatto le cose alla grande, siamo certi che anche in questa nuova fase della sua vita Federica Pellegrini saprà comportarsi altrettanto bene con la piccola Matilde.