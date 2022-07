Federica Pellegrini, “Tenete d’occhio Matteo Giunta”/ Appello ai fan per l’addio al nubilato

Federica Pellegrini “stalkerizza” Matteo Giunta: “Taggatemi se lo vedete e…”

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno per convolare a nozze. La cerimonia si svolgerà a fine agosto a Venezia anche se la data e la chiesa non sono stati rivelati ufficialmente. Qualche tempo fa i due furono avvistati alla Chiesa di San Zaccaria e pertanto è presumibile che il matrimonio avrà luogo lì. Nelle scorse ore, sulle storie Instagram di Federica è apparso un video che sta diventando virale.

Federica si è rivolta infatti ai suoi followers dicendo di tenere sotto controllo Matteo Giunta. Il futuro marito di Federica sarebbe in procinto di partire per l’addio al celibato ma Federica non vuole perderlo di vista neanche un attimo e per questo ha fatto un appello particolare ai suoi fan: “Ragazzi volevo dirvi che il signor Matteo Giunta è in partenza per il suo addio al celibato, quindi mi raccomando, segnalazioni, video… taggatemi se lo vedete, grazieee! Ovviamente ragazzi con tanto di repost quindi impegnatevi, mi raccomando tenetelo d’occhio”. In sovraimpressione, Federica ha scritto: “Spionaggio mode on”. Alle sue spalle, compare però Matteo Giunta che la rimprovera: “Hai finito?”. Negli ultimi mesi, Federica sta mostrando un lato inedito della sua vita che prima aveva cercato di tenere più nascosta. La nuotatrice si mostra sempre più spesso nei suoi video con Matteo e i fan sono entusiasti di vederla in questa veste spensierata.

Manca circa un mese al matrimonio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta. A farle da testimone sarà il fratello Alessandro mentre le nozze sono state organizzate da Enzo Miccio. Federica ha scelto l’abito bianco pur avendo valutato altre ipotesi: “Sono cresciuta con l’idea dell’abito bianco e della cerimonia tradizionale in chiesa. Abbiamo valutato anche altre ipotesi, poi la mia storia mi ha portata lì”, ha dichiarato. Nei giorni scorsi, Federica e Matteo si sono concessi qualche momento di relax a Sabaudia. Insieme a loro c’era anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

A giugno invece Federica era partita per Formentera assieme alle sue amiche per l’addio al nubilato. La divina del nuoto è stata colta di sorpresa dalle amiche che si sono introdotte in casa di notte tirando giù dal letto la sportiva. Federica è apparsa raggiante con una maglia con su scritto “E’ finita, mi sposo”. A fine agosto le nozze da sogno a Venezia, città in cui Matteo ha chiesto la mano a Federica: “Io me lo immagino spettacolare, solo sposarsi lì con quel panorama… La chiesa è bellissima, anche se non era la nostra prima scelta: per la Biennale d’arte hanno messo un’istallazione dentro quella che volevamo”, aveva dichiarato.











