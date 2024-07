Concorrenti Ballando con le stelle 2024: chi sono?/ Da Federica Pellegrini a Nina Zilli, tutti i nomi

Ballando con le stelle 2024: cast in evoluzione

Ballando con le stelle tornerà in onda in autunno con un’edizione tutta nuova. Dopo il successo ottenuto dalla scorsa edizione con nomi stellari tra i concorrenti come Paola Perego, Simona Ventura, Teo Mammucari e Wanda Nara che ha poi vinto il programma, Milly Carlucci sta lavorando al nuovo cast puntando su nomi davvero stellari per conquistare i consensi del pubblico. Per il momento non c’è ancora ufficialità intorno ai nomi dei concorrenti, ma le prime indiscrezioni promettono grandi sorprese al pubblico che sta reagendo con entusiasmo di fronte ai primi nomi che stanno circolando sul seb.

Cast Ballando con le stelle 2024, chi sono i concorrenti?/ Da Roberta Capua a Melissa Satta: tutte le ipotesi

A spifferare i primi nomi che dovrebbero formare il cast di Ballando con le stelle 2024 è Alberto Dandolo che, su Dagospia, considera quasi certi i nomi che in autunno balleranno sulla pista di Raiuno.

Concorrenti Ballando con le stelle 2024: i primi nomi

Chi sono i primi concorrenti di Ballando con le stelle 2024? In attesa dell’ufficialità, Alberto Dandolo, per Dagospia, scrive: “Dandolo Flash! Sarà bombastico il cast di Ballando con le Stelle della prossima stagione: con Nina Zilli, Luca Barbareschi, Massimiliano Ossini, Marina Morgan, Enrica Bonaccorti, ci sarà anche, come Dago-anticipato da Candela, Federica Pellegrini”.

Nina Zilli nel cast di Ballando con le stelle 2024?/ "Sarà una delle nuove concorrenti": lo scoop esplosivo

Tra gli altri nomi bomba che continuano ad essere accostati a Ballando con le stelle 2024 ci sono quelli di Barbara D’Urso e Chiara Ferragni. Con la conduttrice e l’imprenditrice, il nome del programma di Raiuno sarebbe davvero stellare: Milly Carlucci riuscirà a mettere a segno gli altri due colpi?











