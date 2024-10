Federica e Stefano al Grande Fratello? L’idea di Signorini

Da un reality all’altro. Al Grande Fratello potrebbero presto entrare due protagonisti di Temptation Island, secondo recenti indiscrezioni. Si tratta di Federica Petagna e del suo tentatore Stefano: la donna è entrata insieme al fidanzato Alfonso ma i due si sarebbero separati nel corso del programma tv, al termine del loro viaggio nei sentimenti. Più volte Federica è stata avvistata in giro per Milano con il tentatore Stefano, che avrebbe iniziato a frequentare al termine del programma che sta ancora andando in onda, in attesa di capire come finiranno le relazioni di tutti i partecipanti, compresi proprio Federica e Alfonso.

Secondo i rumors che arrivano, il viaggio nei sentimenti dei due giovani terminerà con una separazione: Federica avrebbe cominciato già a frequentare Stefano e i due potrebbero presto tornare davanti ai riflettori in un altro programma, il Grande Fratello. Alfonso Signorini avrebbe infatti invitato ad entrare nella Casa i due, la fidanzata (o meglio, ex) insieme al tentatore al quale si è avvicinata in Sardegna.

Federica e Stefano al Grande Fratello? L’indiscrezione: “Entrambi nella casa…”

La segnalazione del possibile ingresso nella casa del Grande Fratello di Federica e Stefano di Temptation Island è arrivata dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Lei ha spiegato che i due avrebbero cominciato una frequentazione e Alfonso Signorini li avrebbe invitati ad entrare dalla porta rossa. Federica, dunque, avrebbe ritrovato la libertà dopo otto anni con il fidanzato Alfonso, che le ha sempre impedito di svolgere determinate azioni quotidiane, come uscire con gli amici o indossare determinati vestiti.

Proprio un’amica della fidanzata avrebbe rivelato che tra lei e il compagno la storia è finita e che lei avrebbe cominciato a vedersi con Stefano: per questo salirebbe a Milano spesso per incontrarlo e presto per loro potrebbe arrivare anche una nuova avventura televisiva.