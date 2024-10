Il viaggio nei sentimenti sta per volgere al termine per Federica Petagna, fidanzata di Alfonso a Temptation Island 2024. La sua storia d’amore è decisamente la più longeva del reality; oltre 8 anni che però potrebbero essere giunti all’epilogo. Tra retroscena e ultimi accadimenti del programma, il giudizio sembra inequivocabile; la giovane non disdegna le attenzioni del tentatore Stefano e non sembra preoccupata dal giudizio del fidanzato, Alfonso D’Apice.

Chi è Antonio Maietta di Temptation Island 2024/ Lui si è stancato della gelosia di Titty

Al di là del giudizio soggettivo che può dunque essere difforme a seconda del punto di vista, il percorso di Federica Petagna a Temptation Island 2024 è stato in un certo senso lineare. Non ha mai nascosto i dissapori con il fidanzato Alfonso D’Apice, considerando anche la vicinanza al tentatore Stefano Tediosi, non sembrano così surreali le voci secondo le quali insieme avrebbero avviato una frequentazione dopo il percorso nel reality di Canale 5.

Chi è Millie Moi di Temptation Island 2024/ Il pubblico non la ama Michele, metterà fine alla relazione?

Federica Petagna, fidanzata di Alfonso a Temptation Island 2024: il web è dalla sua parte…

Resta però un grande interrogativo sul percorso di Federica Petagna, fidanzata di Alfonso D’Apice a Temptation Island 2024. Non sono mancate le scenate di gelosia quando la sua dolce metà si è avvicinata ad una delle tentatrici; non molto diverso, anzi meno sostanzioso, di quanto lei invece ha costruito con il tentatore Stefano Tediosi. Se dunque l’idea sarebbe quella di voltare pagina, perchè criticare il fidanzato che, forse anche per ripicca, ha scelto di non porsi più paletti nel reality?

Alfonso D'Apice, tutto sul fidanzato di Federica/ Sono usciti insieme da Temptation Island 2024?

In ogni caso, sul web sembrano in pochi a lasciar spazio a questo comportamento leggermente incoerente da parte di Federica Petagna, fidanzata di Alfonso D’Apice a Temptation Island 2024. Buona parte dei commenti che si leggono sui social sono piuttosto in suo favore, un vero e proprio ‘tifo’ in favore del tentatore: “Nel 2024 vedere una ragazza così giovane come lei che non ha nessuna libertà è sia spaventoso che molto pericoloso”, si legge su X. Un commento che dunque punta il dito al fidanzato Alfonso D’Apice e in un certo senso legittima il comportamento di Federica Petagna a Temptation Island 2024.