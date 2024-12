Federica Polimeni è tra i semifinalisti della 12edizione di Bake Off Italia – Dolci in Forno 2024, il programma televisivo che vede un gruppo di pasticceri amatoriali contendersi il titolo di migliore pasticciere italiano. A giudicare i dolci preparati dai concorrenti semifinalisti la giuria composta dai maestri pasticcieri Ernst Knam, Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Iginio Massari. Tra i finalisti di questa stagione ritroviamo anche Federica Polimeni di Reggio Calabria che da tempo oramai vive a Parma con la sua famiglia. “Chimica di professione ma pasticcera per passione” – Federica ha sempre avuto una grandissima passione per i dolci e per la cucina e non solo, visto che si descrive come una donna dai mille interessi.

La cucina è sicuramente la prima grande passione, ma Federica si definisce “ibrida”, una donna dai mille interessi in grado di bilanciare sapientemente la sua anima da chimica con quella per la cucina e la letteratura. “Iperattiva, curiosa e chiacchierona”, Federica ama da sempre le sfide e in questo momento della sua vita ha pensato bene di mettersi in gioco partecipando a Bake Off Italia.

Federica Polimeni: da Reggio Calabria alla conquista di Bake Off Italia 2024

Il percorso di Federica Polimeni a Bake Off Italia 2024 – Dolci in Forno è stato sicuramente in salita, visto che durante la scorsa puntata ha conquistato il grembiule, trionfando anche nella sfida speciale richiesta dal giudice Iginio Massari che ha richiesto una torta Charlotte al cioccolato. Quella preparata da Federica è risultata la migliore, con la reggina che ha sbaragliato la concorrenza portando a casa non solo il grembiule, ma anche la vittoria. Anche la terza prova è andata molto bene con Federica, chiamata a realizzare una torta a forma di cactus.

A fare il tifo per Federica c’è la sua famiglia e soprattutto le sue bambine. “Ho tre meravigliose bimbe e anche tre lauree, perché sono laureata in chimica analitica e anche in giornalismo e cultura editoriale” – ha raccontato la semifinalista di Bake Off Italia che ora punta alla vittoria. Ci riuscirà?