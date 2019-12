Federico/ Batte Talisa e vola a Tu si que vales (Amici 19)

Prima di approdare alla finalissima di Tu si Que Vales, Federico si troverà ad affrontare un nuovo pomeridiano che è stato però registrato ieri pomeriggio. Oggi il programma del prime time di Canale5 sarà in diretta e questo ha permesso al ballerino di prepararsi al meglio con una coreografia che dovrebbe portare sul palco proprio al fianco dell’altra premiata del talent show, ovvero Nyv. Oggi pomeriggio il ballerino si troverà nelle “sedie” dei migliori insieme ad altri cinque dei suoi compagni e nessuno lo sfiderà. Maria De Filippi ha già annunciato che chi riesce a rimanere due settimane seduto sulla sedia si beccherà un altro premio anche se non ha rivelato ancora di cosa si tratti. Nella sfida a squadre Federico andrà allo scontro con Talisa battendola anche se Timor Steffens sembra davvero propenso ad elogiare la bella ballerina. Cos’altro gli faranno fare oggi ad Amici? (Hedda Hopper)

Federico batte Javier e vola alla finalissima di Tu si Que Vales

Insieme a Nyv, nella finale di Tu si que vales ci sarà spazio per Federico, ballerino di Amici 19 che è riuscito a portare a casa un importante vittoria contro una rosa di compagni per accedere alla vetrina della finalissima del programma. Il ragazzo ha battuto Javier nella sfida finale giudicata dalla giornalista Francesca Bernabini, il coreografo Federico Leli e il regista Emanuel Lo (compagno di Giorgia ed ex professore della scuola del talento). Un’opportunità davvero straordinaria, osservando che si tratta proprio della finale del programma più visto di questa stagione televisiva. Finale che gratificherà il talento migliore e che consacrerà risolutivamente la rivelazione di questa stagione televisiva: Sabrina Ferilli. Come andranno per lui le cose? Questo gli consentirà davvero di ricevere più voti e raccogliere qualche fan in vista dell’inizio della fase clou di Amici a gennaio?

Federico, il ballerino Amici 19 a Tu si que vales

Federico Pietrucci è nato a Milano, e la sua passione per la danza nata dalla tenera età. Il ballerino ha un bellissimo rapporto con la sua famiglia e, con molta probabilità, ne sentirà anche la mancanza nel corso della sua permanenza nella scuola di Amici 19. Per quel che riguarda la sua vita privata possiamo dire che Federico è single e potrebbe trovare l’amore proprio nella scuola come altri ragazzi hanno fatto prima di lui. Da giovanissimo si è trasferito a Roma per seguire la sua passione per la danza che lo ha reso un vero talento dell’hip hop e, proprio per questo motivo, la sua performance a Tu si que vales sarà sicuramente straordinaria. Il danzatore si era già esibito nel programma del sabato di Maria De Filippi, confidando di essere stato vittima di bullismo. Dopo la sua esperienza nel prime time, ha deciso di provarci anche con i casting di Amici. Fortemente voluto da Timor Steffens è riuscito a coronare il suo sogno nel cassetto. Il ballerino adesso spera di arrivare al serale di Amici 19 indossando sempre i suoi orecchini portafortuna, gli stessi che porta ormai da molti anni.



