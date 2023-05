Federico Brugia, ex marito Malika Ayane/ Gli ex Cesare Cremonini e Claudio Fratini

Malika Ayane: la relazione con Cesare Cremonini e il matrimonio con Federico Brugia

Malika Ayane, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha avuto la figlia Mia dal primo compagno. Poi è stata legata a Cesare Cremonini dal 2009 al 2010, firmando anche una canzone, “Hello”. “Con Malika è stato un amore intrecciato all’amore per l’arte. Siamo entrati in una confidenza estrema perché l’arte è la nostra passione più grande e lei è una grande artista. Mi sono innamorato anche del suo approccio all’arte”, ha racconto Cremonini in una recente intervista nel podcast di Gianluca Gazzoli.

A giugno 2022 Malika ha partecipato al concerto di Cremonini a San Siro: “È finito tutto, tranne la stima e l’amicizia”. Archiviata la relazione con il cantante bolognese, Malika Ayane si è legata a Federico Brugia, regista di spot pubblicitari e videoclip. I due si sono sposati in segreto a Las Vegas nel giugno del 2011, poi a dicembre dello stesso anno si sono sposati con rito civile a Milano.

Malika Ayane: l’ex fidanzato Claudio Fratini

Malika Ayane e Federico Brugia si sono lasciati nel 2016 ma sono tuttora in ottimi rapporti: “L’ho incontrato recentemente a un vernissage. Siamo tornati a casa insieme perché abitiamo nello stesso quartiere; ci siamo presi del tempo per farci una bella chiacchierata, come non succedeva da tanto ed è stato bellissimo”, ha racconto la cantante a Vanity Fair qualche mese fa. Dal 2018 al 2022 è stata fidanzata con il suo agente Claudio Fratini. “Se tu hai tifato per quella persona, ancor prima che per il sentimento, come fai a cancellarla?”, ha detto Malika a Vanity Fair. E ha aggiunto: “Però non cambierei nulla del mio passato. Tutti gli uomini della mia vita ce li ho ancora intatti lì”.

