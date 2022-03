Federico Chiesa, nuova fidanzata: chi è?/ Lucia Bramani, modella: prima foto insieme

Federico Chiesa con la nuova fiamma, una foto social…

Federico Chiesa ha ritrovato l’amore. Dopo la fine della storia con Benedetta Quagli, l’attaccante della Nazionale e della Juventus ha recuperato il sorriso accanto ad una nuova ragazza. Poche ore fa, il giocatore ha postato su Instagram una storia in cui compare in auto accanto alla sua fiamma, Lucia Bramani. Federico guarda l’obiettivo con una faccia buffa, mentre lei siede vicino a lui senza mostrarsi. Una prova, però, di come la loro frequentazione vada avanti da alcuni mesi. Il primo indizio social risale a gennaio, quando Federico Chiesa aveva postato dei cuoricini sospetti sotto una foto della ragazza. Una reazione che aveva infiammato i social, desiderosi di saperne qualcosa in più. Della vita di Lucia Bramani si conosce molto poco. Classe 2000, è una giovane modella che vanta 30mila follower su Instagram, ma il numero sta crescendo minuto dopo minuto da quando Federico ha pubblicato la loro prima foto insieme.

La ragazza è stata testimonial di Tezenis e, come riporta Tuttosport, fino all’inizio del 2022 era legata all’imprenditore Anis Romdhane, co-founder e CEO del brand di orologi Watchype. Solo a dicembre in molti si erano resi conto che Federico Chiesa era tornato single. L’attaccante della Nazionale aveva eliminato dal profilo Instagram le foto in compagnia di Benedetta. Alcuni sospettavano inizialmente che tra loro tirasse aria di crisi, ma ora è arrivata la conferma che a far breccia nel suo cuore è stata un’altra ragazza.

Dopo la vittoria agli Europei con la Nazionale, Federico Chiesa è stato nel mirino della cronaca rosa. Non appena terminata la storia con Benedetta Quagli, si è vociferato che l’ala della Juventus si fosse data da fare. Le fonti dicevano che Federico stesse portando avanti la frequentazione con diverse ragazze contemporaneamente. Avrebbe poi contattato almeno tre influencer, di cui però non si conosce il nome. E non finisce qua: tutte queste influencer gli avrebbero rifilato un bel due di picche. Pare che la relazione con Benedetta si sia conclusa per colpa di Federico. L’amore si sarebbe affievolito e Federico avrebbe capito di provare solo un sentimento di amicizia nei suoi confronti. Sia Benedetta che Federico hanno spesso condiviso attraverso i loro profili Instagram momenti della loro quotidianità, facendo sognare i quasi 3 milioni e mezzo di follower del calciatore ventiquattrenne.

Alessandro Rosica aveva poi confermato la rottura tra Chiesa e Benedetta Quagli: “È finita purtroppo una delle storie più belle del panorama calcistico. Si dicono addio due persone fantastiche”. Dopo la vittoria azzurra agli Europei 2022, la coppia era stata paparazzata a Portofino. I due si mostravano sorridenti e complici sui social. Il gossip sulla fine della loro storia era sembrato un fulmine a ciel sereno.











