CALCIOMERCATO LAZIO, LOTITO CI PROVA PER CHIESA MA OCCHIO ALL’OSTACOLO INGAGGIO

Fase di stallo nel calciomercato Lazio con i biancocelesti che si sono mossi in fretta nelle prime settimane per consegnare a Marco Baroni nuovi calciatori con cui lavorare fin da subito ma ancora devono chiudere almeno un paio di acquisti. Il punto focale è l’attacco con la Lazio che è alla ricerca di un esterno da affiancare a Mattia Zaccagni e un trequartista/centrocampista in grado di completare il reparto e aggiungere qualità offensiva in un ruolo simile a quello occupato da Luis Alberto.

La suggestione delle ultime ore è stata rilanciata da Il Messaggero che ha riportato la notizia di un possibile interessamento dei biancocelesti nella situazione che riguarda Federico Chiesa e la Juventus. Dopo le trattative per Rovella e Pellegrini dello scorso anno, non è impensabile che la Juventus possa dare priorità alla Lazio anche se l’ostacolo più grande rimane l’ingaggio del calciatore che vorrebbe un contratto da almeno 6 milioni l’anno con i biancocelesti che non hanno intenzione di spingersi oltre i 4 milioni.

CALCIOMERCATO LAZIO, ANCORA APERTA LA PISTA VITOR ROQUE

L’alternativa per l’esterno nel calciomercato Lazio rimane Vitor Roque di proprietà del Barcellona che però lo vorrebbe cedere viste le prestazioni non troppo brillanti della scorsa stagione. Il brasiliano classe 2005 è valutato 40 milioni dal Barcellona ma sembra che non ci siano squadre interessate al calciatore per quella cifra se non l’Al-Hilal che è già stata rifiutata da Roque stesso.

La trattativa è molto complicata e, per chiuderla a titolo definitivo, la Lazio dovrebbe offrire tra i 25 e i 30 milioni di euro con un’importante clausola sulla rivendita che però è ritenuta un’offerta troppa alta per i biancocelesti. Il passare dei giorni e l’avvicinarsi della fine del calciomercato potrebbe far riflettere il Barcellona che vuole liberarsi di Vitor Roque e potrebbe aprire ad un prestito che accontenterebbe la Lazio e Marco Baroni.

