Mattia Fumagalli e Federico Chimirri: i nuovi concorrenti del Grande Fratello

Nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello nella puntata di questa sera, dal grande ritorno di Maria Teresa Ruta ai nuovissimi inquilini Mattia Fumagalli e Federico Chimirri. Se la showgirl ha già fatto il suo ingresso esplosivo, prendendo poi le redini del Tugurio per farci pulizie e rimetterlo in quadro, questa volta è il turno dei due nuovi concorrenti, con Alfonso Signorini che decide di sottoporre ad Eva Grimaldi e Ilaria Galassi un test sulle loro identità.

Le due coinquiline devono infatti rispondere correttamente alle domande su Mattia e Federico: alla domanda “chi fa il dj?” rispondono Federico e indovinano, mentre a “chi fa il maestro di sci?” azzeccano, nuovamente la risposta, in questo caso Mattia. “Ha un bel quadricipite!“, il commento della Grimaldi in riferimento al fisico di Fumagalli. Spazio poi all’ultima domanda, sbagliata dalle concorrenti, ovvero “chi vive con 20 uccellini bengalini'”: la risposta corretta non era Federico ma Mattia.

Grande Fratello, lo scherzo ai nuovi inquilini e il “debutto” in Tugurio con Maria Teresa Ruta

Le fasi di ingresso di Mattia Fumagalli e Federico Chimirri nella Casa del Grande Fratello, dopo il test cui si sono sottoposte Eva e Ilaria, procede con una comunicazione ai due nuovi coinquilini. Uno scherzo, in realtà, dal momento che viene fatto credere loro, con la complicità di tutto il gruppo, che soltanto uno dei due diventerà a tutti gli effetti un nuovo concorrente. Gli inquilini già presenti in Casa con votazione scelgono Federico, con grande delusione di Mattia, ma alla fine ci pensa Alfonso Signorini a sciogliere il mistero e svelare che è tutto uno scherzo: entrambi sono nuovi gieffini.

Il duo però non convivrà subito con gli altri nella Casa, ma dovranno rimanere nel Tugurio assieme a Maria Teresa Ruta, la terza new entry di questa serata: i due ragazzi raggiungono così la conduttrice, immersa nelle pulizie in Tugurio, e la aiutano nelle faccende domestiche.