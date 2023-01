Federico Dainese lascia il trono di Uomini e Donne/ “Mi dispiace molto ma…”

Federico Dainese lascia il trono: i motivi della decisione

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, ad essere il protagonista è Federico Dainese. Il tronista si siede al centro dello studio, per comunicare che la decisione di abbandonare il trono da solo. Dopo il suo ingresso, il volto del dating show parla con una delle sue corteggiatrici e dichiara: “Non mi son sentito di venirti a riprendere. Nel mio quotidiano, una persona che mi parla come mi hai parlato tu l’altra volta, io non la vado a ricercare. Il mio stare zitto non vuol dire non avere pensieri, emozioni e sentimenti”.

Federico Dainese si rivolge poi a Vincenza, sua altra corteggiatrice: “Non sono pronto per sceglierti. Non ho i sentimenti così forti da dirti che puoi essere la mia fidanzata. Non sono superficiale come molti pensano e non mi baso solo sull’aspetto estetico per sceglierti. Avrei fatto un torto a voi e alla redazione”. Poi aggiunge: “Se dovesse farti piacere frequentarti al di fuori del programma io sono disponibile…“. A questo punto interviene Maria De Filippi che puntualizza: “Lui oggi lascia il trono“.

Federico Dainese lascia il trono: l’opinione di Gianni Sperti

Federico Dainese ha scelto di abbandonare il trono da solo perchè nessuna delle corteggiatrici lo hanno coinvolto a tal punto da trovare in loro una fidanzata. Dopo averlo comunicato alle sue pretendenti e allo studio, ad intervenire sulla decisione del tronista è Gianni Sperti.

“Bè la trovo la decisione più giusta che potessi fare Federico, perchè comunque l’altra puntata ho sottolineato che non hai costruito nessun rapporto e il risultato è esattamente quello che vediamo oggi” dichiara l’opinionista. A questo punto interviene Federico che aggiunge: “Io sono una persona che vede tante cose, quindi sono consapevole anche io del mio percorso. Fossi un testardo andrei dritto alla scelta così. La fidanzata non si trova, i sentimenti nascono spontaneamente. Mi dispiace molto”.

