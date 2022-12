Uomini e Donne, Federico Dainese abbandona il trono/ Cosa è successo?

Federico Dainese lascia Uomini e Donne: non sceglie nessuna

E’ parso chiaro ad un certo punto del suo percorso che Federico Dainese non fosse sicuro del suo percorso a Uomini e Donne. Rispetto all’altro tronista, Federico Nicotera, è evidente che Dainese non avesse ancora una corteggiatrice che lo abbia coinvolto molto.

Riccardo Guarnieri chiude con Gloria Nicoletti, dopo Ida? /La scelta a Uomini e donne

Dalle anticipazioni della pagina Instargram uominiedonneclassicoeover, sembra che Federico Dainese abbia voluto abbandonare il trono senza scegliere nessuna. Non si conoscono ancora le ragioni della sua decisione, ma è lecito pensare che nessuna ragazza lo abbia colpito e che non si sente ancora pronto per questo percorso. Questo sarebbe già il secondo abbandono del programma, la prima a prendere questa decisone è stata Federica Aversano che non è riuscita a trovare l’amore nel dating show.

Uomini e donne, perché non va in onda il 22 dicembre 2022?/ Il ritorno nel 2023

Federico Dainese l’esterna con Vincenza e la liti in studio con Elena

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Federico Dainese è tornato protagonista della scena con un’esterna importante. Il tronista ha mostrato molto interesse per la bellissima corteggiatrice Vincenza e ha deciso di uscire con lei. Tra loro è nata subito una forte attrazione e alchimia, piuttosto evidente anche in studio.

A notarla però, è stata anche Elena che vedendo l’affinità tra Federico Dainese e Vincenza si infuria con lui. Tra i due si consuma una lite piuttosto accesa, con la corteggiatrice molto infastidita e gelosa degli atteggiamenti del tronista verso l’altra pretendente. Federico è molto in difficoltà e appare evidente che, ad oggi, non abbia ancora una preferenza netta per una delle ragazze sedute per lui. Infatti, dalle anticipazioni sembra deciso ad abbandonare il trono.

Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Due di picche da Paola: "Non cambio idea..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA