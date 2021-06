Federico e Floriana, coppia Temptation Island/ Lei: “voglio capire se è innamorato”

Chi sono Federico e Floriana?

Federico e Floriana sono tra le coppie ufficiale della nuova edizione di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La coppia viene da Palermo e sono innamorati da 2 anni, ma qualcosa nell’ultimo periodo è andato storto al punto da spingere Floriana a scrivere alla redazione del programma. La ragazza, infatti, lamenta un calo di attenzioni da parte del fidanzato. Nel video di presentazione Federico si è presentato così: “Sono Federico, ho 34 anni e vengo da Palermo”. A fornire maggiori dettagli è stata proprio Floriana che, sin dall’inizio, ha dimostrato di essere una donna di carattere.

“Sono Floriana ho 21 anni e vengo da Palermo, siamo fidanzati da due anni, all’inizio andava tutto bene e dopo un po’ ha iniziato a smettere di corteggiarmi come faceva all’inizio e anche a darmi un po’ per scontata” – ha detto la ragazza che per questo motivo ha deciso di contattare la reazione del programma. Federico è consapevole di ciò, anzi ha precisato: “io quando ho delle certezze non faccio più quello che facevo prima, dico ‘Oramai è mia’ e non me la leva più nessuno”.

Federico e Floriana a Temptation Island 2021: lui “vado lì e quello che succede succede”

Floriana e Federico si preannunciano tra le coppie protagoniste della nona edizione di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti prodotto da Maria De Filippi. La ragazza, infatti, ha deciso di partecipare al programma proprio per capire se Federico è davvero innamorato di lei oppure sono entrati in una sorta di abitudine. “Voglio capire se realmente è innamorato di me o sta con me soltanto per una questione di abitudine” – ha sottolineato la ragazza, ma anche il fidanzato non si è tirato indietro precisando “affronterò quest’esperienza mettendomi in gioco al 100%, vado lì e quello che succede succede”. Che dire: i presupposti ci sono tutti. Riuscirà la coppia a resistere alle tentazioni del villaggio dei single oppure no?

