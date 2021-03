Federico Fashion Style, auto distrutta in Sardegna: “Non mi abbatto”/ “L’odio…”

Atto vandalico contro Federico Fashion Style in Sardegna. Il famoso hair stylist si trova nell’Isola per una tourneè che lo sta portando in diverse città come Inglesias, Olbia, Oristano, Cagliari, Sassari, Alghero e Quartucciu. Una tourneè che è stata molto contestata sui social, ma che non ha fermato il famoso parrucchiere che ha ribadito di aver potuto raggiungere la Sardegna rispettando tutte le misure di sicurezza previste per la pandemia. Tuttavia, in Sardegna, Federico Fashion Style ha raccontato di essere stato vittima di un atto vandalico, avvenuto probabilmente di notte. Federico Lauri, questo il nome dell’hair-stylest, ha raccontato di aver ritrovato l’auto distratta. Sui social si è così lasciato andare ad uno sfogo ribadendo di non avere alcuna intenzione di rinunciare alla tourneè che continuerà per alcune città della Sardegna.

Valerio Lundini, chi è?/ "Fidanzata? Sono innamorato. Il mio gesto più romantico è.."

FEDERICO FASHION STYLE, AMARO SFOGO SUI SOCIAL: “LA GENTE INCITA ALL’ODIO”

Amareggiato per l’accaduto, il famoso parrucchiere si sfoga così: “Mi hanno distrutto la macchina, me l’hanno graffiata. Io comunque continuo il mio tour, non mi abbatto e voi rimarrete dei poveri illusi perché tanto io la macchina la sistemerò ugualmente. Queste sono le persone che vengono incitate all’odio. Qual è il problema? Cosa ho fatto di male? Sto andando a lavorare, sono un imprenditore. Fare una cosa del genere è perché le persone vengono incitate all’odio…“, ha detto in una serie di storie pubblicate su Instagram. Federico Fashion Style, inoltre, prova a capire quale sarebbe stata la sua colpa. “Sarei andato a cena quando era zona bianca? Ma quante persone lo hanno fatto? Se sono potuto venire in Sardegna è perché ho rispettato tutte le regole – ha spiegato – Ho fatto il tampone, mi sono registrato a ‘Sardegna sicura’, quindi he cosa ho fatto di male? A chi ho tolto il lavoro? La gente è cattiva”, ha concluso.

Aidan Turner è Leonardo da Vinci/ "Viene mostrato nella sua interezza, era moderno come noi"

LEGGI ANCHE:

AMICI 2021, ED.20/ Diretta puntata oggi, 23 marzo: Deddy e Leonardo in crisi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA