Federico Fashion Style dai carabinieri a Pasqua/ Scontro con l’ex per la figlia: poi…

Federico Fashion Styles contro l’ex compagna Letizia Porcu

Federico Fashion Style, attraverso una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, si lascia andare ad un amaro sfogo. Tutto è accaduto il giorno di Pasqua quando, come da accordi, si è recato a casa dell’ex compagna Letizia Porcu per poter prendere la figlia e trascorrere con lei l’intera giornata. Dopo aver citofonato, tuttavia, pare che la donna non fosse in casa. «Io naturalmente suono al campanello di dove dovevo prendere Sophie e lei non c’è», ha raccontato su Instagram in una serie di storia documentando il tutto come fa sapere Leggo.

Di fronte a tale situazione, l’hair stylist avrebbe deciso di rivolgersi ai carabinieri come annuncia mostrando proprio una stazione delle forze dell’ordine. «Ci sono stato alla Befana, ora stessa storia ci torno per Pasqua. Io sono il padre e ho gli stessi diritti. Ho passato la Pasqua solo…con la felicità contavo i minuti aspettando le 16, ovviamente vado a prendere mia figlia e non trovo nessuno. Chiamo e nessuno risponde. Io sono stufo di tutto ciò. Ricorda cara, che tanto leggerai, la cattiveria non ti porta da nessuna parte. Attenzione prima di fare scelte di vita vi consiglio di pensarci un milione di volte. Fidatevi di chi ci si sta prendendo una malattia», ha racconta ancora.

Federico Fashion Style e la giornata con la figlia

Dopo lo sfogo, Federico fashion Style ha pubblicato una serie di storie in cui si mostra sereno e sorridente accanto alla piccola Sophie, il suo grande amore. Dalle foto e dai video pubblicati dall’hair stylist è facile intuire come la situazione, poi, si sia risolta e Federico Lauri, questo il vero nome dell’hair stylist, abbia avuto la possibilità di trascorrere del tempo con la figlia.

Approfittando del giorno di festa, Federico e Sophie si sono divertiti alle giostre e godendo di ogni istante insieme. Innamorato della figlia, l’hair stylisty ha assaporato ogni istante dei momenti trascorsi insieme.

