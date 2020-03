Federico Fellini e Giulietta Masina/ L’amore e l’amicizia con Alberto Sordi

Federico Fellini e Giulietta Masina sono state una delle coppie più importanti del cinema mondiale e anche grandi amici di Alberto Sordi, l’attore simbolo dell’italianità nel mondo che rivive nel film per la tv “Permette? Alberto Sordi” interpretato da Edoardo Pesce e trasmesso martedì 24 marzo 2020 in prima serata su Rai1. Nel film viene raccontato anche il rapporto e l’amicizia tra un giovanissimo Alberto Sordi e Federico Fellini che proprio in quegli anni conosce Giulietta Masina, la donna che poi sarebbe diventata la compagna di vita. A raccontare qualche aneddoto e retroscena sul primo incontro tra due geni del cinema italiano è stato Moraldo Rossi, amico di Fellini, che alla rivista “Bianco e nero” ha rivelato: “l’amicizia fra Alberto e Federico è antica, e precede di molti anni il loro rapporto di lavoro prima in Lo sceicco bianco poi in I vitelloni. Si conobbero durante la guerra, quando Federico si trasferì a Roma da Rimini”.

Federico Fellini e Giulietta Masina, amici di Alberto Sordi

Durante quel periodo Alberto Sordi lavorava nella rivista. Sono gli anni in cui Federico Fellini incontra Giulietta Masina di cui si innamora perdutamente. A raccontare un aneddoto davvero esclusivo ci ha pensato Moraldo Rossi, amico di Fellini, durante un’intervista rilasciata alla rivista “Bianco e nero”: “Federico e Giulietta si sposarono il 30 ottobre 1943, in una Roma cupa, già occupata dai tedeschi. La cerimonia si svolse in casa, non c’erano soldi né per un viaggio di nozze né per alcun tipo di festeggiamento e l’unico svago che i due sposini si concessero fu uno spettacolo di varietà nel pomeriggio. Sordi era in scena, li vide entrare, fermò lo spetta-colo e disse, più o meno: «È arrivato un amico, si chiama Federico Fellini, è un umorista, collabora al “Marc’Aurelio”. Si è sposato con Giulietta Masina, una brava attrice che avete sentito alla radio nel personaggio di Pallina. Vi chiedo di aiutarmi a fargli un dono, che mi costa pure poco, vi chiedo un applauso. Regalo al mio amico Federico questo momento di festa comunicandolo a tutto il pubblico del teatro”.

Giulietta Masina e Federico Fellini: “figlio e figlia dell’altro”

Un momento toccante che ha segnato la vita personale di Federico Fellini e Giulietta Masina, due artisti che tanto hanno regalato al cinema italiano ed interazione. Non si contano, infatti, i film di successo e che hanno segnato la storia del cinema mondiale. Fellini è il regista da Oscar: due i riconoscimenti vinti oltreoceano per “La strada” e “Le notti di Cabiria” a cui seguono capolavori del calibro de “La dolce vita”, “Otto e mezzo”, “Amarcord”. Il loro amore però è più forte di tutto e tutti; più forte delle continue scappatelle del regista che nel 1993 le dedica il suo terzo Premio Oscar questa volta consegnatogli dall’Academy alla Carriera. Un amore segnato anche dal dolore, come quando perdono un bambino dopo tredici giorni dalla nascita. Un momento tragico che la Masina ha raccontato così alla stampa: “non aver avuto figli, ci ha fatto diventare figlio e figlia dell’altro, così ha voluto il destino”. Federico e Giulietta sono riusciti a superare questo dolore insieme e si sono spenti a distanza di un anno: lei il 23 marzo 1994, mentre il regista il 31 ottobre del ’93.



