Federico Gorrino e Anastasia, coppia La Pupa e il Secchione 2024/ Paola Barale:”ha delle qualità nascoste!”

L’incontro tra Federico Gorrino e Anastasia a La Pupa e il Secchione 2024

Federico Gorrino e Anastasia sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione de La Pupa e il Secchione 2024, il programma condotto da Enrico Papi su Italia 1. Il divertente esperimento che mette a confronto due mondi apparentemente agli antipodi: quello delle pupe e quello dei secchioni è tornato a far divertire il pubblico televisivo. Durante la prima puntata abbiamo conosciuto tutti i secchioni e le pupe di questa nuova edizione. Tra i vari protagonisti c’è anche Federico Gorrino. Conosciamolo meglio.

“Ciao a tutti mi chiamo Federico Gorrino, ho 27 anni e vivo a Torino e sono un secchione” – si presenta così Gorrino, un giovane ragazzo laureato in Ingegneria che progetta applicazioni. “Sono laureato in ingegneria informatica al Politecnico di Torino. Come lavoro mi piace prendere idee, modelizzarle e creare applicazioni per la vita comune” – rivela il secchione che poi aggiunge – “sono una persona molto romantico e mi piace cucinare, soprattutto i dolci”.

La Pupa e il Secchione 2024, Federico Gorrino: “Anastasia ha buon gusto”

Non solo, durante la prima puntata de La Pupa e Il Secchione 2024, Federico Gorrino confessa ad Enrico Papi e alle varie pupe anche il suo soprannome Chico Male, ma precisa: “ma effettivamente non ho mai capito il motivo”. Alla fine è Anastasia a proporsi come Pupa dopo l’intervento di Paola Barale che ha detto: “ha delle qualità nascoste!”

La coppia si siede nel parterre dei protagonisti di questa edizione. Enrico Papi domanda al secchione cosa pensa della Pupa, ma lui replica: “solitamente a me colpisce il carattere, ad ora non ci ho ancora parlato. Mi ha colpito il buon gusto in fatto di uomini”. Che dire: il primo colpaccio del secchione che durante la prima puntata ha dimostrato anche di essere affine alla pupa classificandosi al sesto posto nella classifica finale e strappando così un biglietto per partecipare alla seconda puntata!

