Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle/ Sarà eliminato? Tutto dipende da…

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina dovranno rappresentare, a Ballando con le stelle, un momento particolare della vita del vip sulle note della canzone A modo tuo nella versione di Elisa, ciò fa presagire che si parlerà del rapporto con la figlia Sophie, ma i due potrebbero anche portare in scena il rapporto tra il parrucchiere e sua madre, che ha già detto in una clip di aver sempre supportato il ragazzo fin da bambino, anche se diverso dagli altri perfino nel modo di vestire. Oltre a ciò, Carolyn ha sfidato la coppia a portare sulla pista una rumba che valorizzi entrambi, dando la possibilità a Fashion Style di far ricadere Guillermo Mariotto che non ha visto affinità tra i due ed è rimasto perplesso dal Paso Doble.

La sensazione è che il brano scelto possa mettere, per caratteristiche, un po’ in difficoltà la coppia che però ha dimostrato nelle avversità di tirare fuori il meglio e di dare battaglia agli avversari sotto ogni punto di vista. I giudici, a volte, si sono divertiti anche a stuzzicare i due ma senza trovare risposte se non sulla pista da ballo. Federico finalmente pare essere uscito dal personaggio che lo accompagna da anni, e che diciamolo però lo ha reso celebre, riuscendo a farsi conoscere maggiormente come persona e dimostrando una propensione interessante per il ballo. Anastasia per lui poi è stata maestra vera in grado di fare un lavoro che gli ha permesso settimana dopo settimana di compiere degli enormi, giganteschi, passi in avanti. Basterà per raggiungere la finale?

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina sono uno delle coppie di cui più si parla durante Ballando con le Stelle, sia per i modi di fare particolari e stravaganti del ragazzo, sia per i suoi botta e risposta con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli. Durante questa puntata Federico si è trovato ad affrontare il cantante Morgan una sfida con tema la creatività, ballando un charleston insieme alla sua ballerina Anastasia Kuzmina; pur trasformatosi in un’occasione per il parrucchiere di brillare sotto le luci e le telecamere, il cantante ha trionfato sul parrucchiere con i suoi passi quasi perfetti. Ma il pezzo forte della serata deve ancora arrivare: Federico si esibisce per ultimo e ha in serbo per il pubblico e per i giurati una coreografia mozzafiato. Nella clip che riassume la settimana il parrucchiere ha parlato del suo Paso Doble e di come i giudici lo abbiamo sminuito, poi lancia una frecciatina diretta a Selvaggia “vuole venire a letto con me”. In pista esegue un samba incredibile con dei vestiti scelti appositamente da lui per l’occasione sia per sè che per la sua maestra, presentandosi in una tutina di strass e piume, una corona in testa molto alta e dei pettorali di gomma, simulando i vestiti tipici del carnevale di Rio de Janeiro. Carolyn Smith commenta con “pazzesco”, Fabio Canino apprezza la performance e Selvaggia risponde alla provocazione prima lanciata, chiedendo al vip se fosse sicuro delle sue intenzioni con lei, al quale il concorrente ribatte facendo un passo indietro.

Federico, oltre a toccare qualche tasto dolente dei giudici, ha anche detto di essere stufo delle allusioni che tutti continuano a fare sulla sua sessualità, nonostante abbia già dichiarato di essere etero e di avere addirittura una compagna e una figlia, e che il suo personaggio è una copia esatta di se stesso nella vita di tutti i giorni, in cui veste sempre in maniera pacchiana e vistosa ed è in cerca di attenzioni da chiunque. Anche la sua ballerina Anastasia già da un po’ ha detto di essere infastidita dai comportamenti della giuria nei confronti del suo allievo: prima è stato accusato di essere falso, di rappresentare un personaggio troppo distante dal vero Federico sia mentre balla sia nelle clip, di essere solo un ragazzo qualunque che ha addirittura deluso i giudici inizialmente, e poi di questa sua finta eterosessualità. Anastasia vorrebbe che la giuria basasse la sua votazione sulla performance effettiva di Federico, che non balla affatto male e ha fatti grossi cambiamenti nel suo percorso, piuttosto che su quello che viene detto in puntata dopo l’esibizione o durante le clip, che spesso influenza negativamente il parere di gran parte della giuria. Il pubblico adora Fashion Style e lo premia sempre al televoto e al tesoretto social, e quando non sono i telespettatori a ricompensare il parrucchiere, ci pensano Alberto Mantano e Rossella Erra a difendere il vip dalle grinfie dei giudici.



