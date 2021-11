Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle/ Serve maggior sentimento

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, serve maggior empatia per conquistare i giudici di Ballando con le stelle

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina nella terza puntata di Ballando con le stelle sono arrivati terzi in classifica, con 41 punti. Da questa coppia tutti si aspettano ottime performance e un miglioramento sempre maggiore, visto il loro evidente feeling. Federico Lauri e Anastasia Kuzmina sono la coppia che aveva molto bisogno di rivincita, a causa dei balli precedenti, che non sono stati convincenti per i giudici. La scorsa settimana i due hanno ballato con il Charleston e hanno avuto tanto successo. Il giudice Ivan Zazzaroni ha fatto commenti positivi, ma anche gli altri e la presidentessa di giuria, ma solamente Selvaggia Lucarelli non si è convinta, poiché pensa che la coppia potrebbe emozionare ancora di più. Dopo le brutte critiche che hanno avuto nelle puntate precedente, i due hanno ricevuto i commenti che meritavano e Federico ha dimostrato di riuscire a reagire con fatti reali riguardo i giudizi negativi.

Federico Lauri è più tranquillo e ha dichiarato che è molto incredulo ed entusiasta, in quanto non ci crede di essere stato apprezzato e di aver ricevuto bei voti; è molto felice di ciò. Ha dimostrato che con il giusto impegno e la grinta si ottengono ottimi riscontri, infatti la coppia è arrivata al primo posto in classifica le scorse puntate. Federico ha incitato i giudici e i fan da casa a votare sempre per lui e questa gara si riempie sempre di più di colpi di scena. Quest’ultimo all’inizio è sembrato scontroso, ma ora è diverso, con il sorriso e questo aiuta maggiormente ad avere un giudizio positivo da parte del pubblico. Quando il giudice Mariotto gli ha chiesto di lavorare bene sulle prese, per la puntata che hanno dovuto successivamente affrontare, Federico Lauri ha detto di lasciare stare, in quanto era da giorni che lui e la sua maestra non si parlano. Probabilmente quest’idea era già venuta in mente ad Anastasia.

Una delle presenze fisse del programma è l’insegnante di ballo Anastasia Kuzmina, dotata di grinta e perseveranza e nonostante il suo fisico molto magro, lei ha molta forza e tenacia e tutti questi fattori la rendono unica. Questa maestra è in grado di tenere testa alle parole dei giudici, non si è mai lasciata trascinare dai giudizi poco carini verso Federico, ma al contrario, è stato sempre un motivo per migliorare. L’esibizione scorsa ha reso molto felice la maestra, in quanto è stata una soddisfazione, dopo gli sforzi e il duro lavoro. Lei aveva detto che per Federico sarebbe arrivata una rivincita, poiché credeva molto in lui, sin dal primo giorno.

Il tango tra Anastasia Kuzmina e Federico Lauri ha riscontrato molto successo quest’anno, specialmente nel pubblico. Zazzaroni ha detto che il parrucchiere è migliorato di più rispetto agli altri concorrenti. Fabio Canino è stato perplesso e ha affermato che Anastasia l’ha guidato e quindi lui è normale che si fidi di lei. La presidentessa Smith ha detto che ha sbagliato qualche passo, ma ha fatto comunque i complimenti, Mariotto invece boccia Federico Fashion Style senza nessun problema. Gli chiede di lavorare bene sulle prese, per la puntata che hanno dovuto successivamente affrontare, ma Federico Lauri era da giorni non si parlava con la sua maestra di ballo. Fin dalla prima puntata, da questa coppia ci si aspettano tante cose, in quanto lui è un personaggio energico e frizzante e lei è molto brava, non la ferma nessuno. La coppia si veste sempre con numerose paillette, rispecchiando in pieno il loro carattere e dopo aver passato dei momenti grigi, adesso ha trovato il giusto equilibrio. Tra di loro c’è molto feeling, empatia, affiatamento e sul palco si nota molto. Durante le gare ci sono sempre colpi di scena e tutti i concorrenti vogliono dimostrare i traguardi che hanno raggiunto.



