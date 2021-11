Federico Lauri Fashion Style e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle/ Ci si aspetta di più!

I giudici lo asseriscono dalla prima puntata, dalla coppia Federico Lauri Fashion Style e Anastasia Kuzmina si aspettano scintille durante questa avventura a Ballando con le stelle 2021. Questo perché lui è un personaggio eclettico e lei è una forza della natura, inarrestabile. Tra lustrini e paillette, il percorso dei due ragazzi, dopo aver attraversato dei momenti bui, adesso ha trovato il suo equilibrio. Fra di loro c’è empatia, affiatamento, feeling, e sul palco dimostrano la grande sintonia che possiedono. La gara si sta facendo sempre più ricca di colpi di scena, tutti i concorrenti hanno desiderio di dimostrare i traguardi raggiunti e in ogni puntata la sfida è ricca di colpi di scena. Dalla coppia ci si aspetta grandi performance, un miglioramento sempre più evidente e ci si auspica che sarà davvero così.

Federico Lauri Fashion Style e Anastasia Kuzmina, come sono andati nell’ultima puntata di Ballando con le stelle?

La coppia formata dal parrucchiere e dalla veterana di Ballando con le Stelle 2021, Federico Lauri Fashion Style e Anastasia Kuzmina, aveva assoluto bisogno di riscatto viste le performance precedenti risultate poco convincenti. Nella puntata di sabato i due hanno danzato sulle note di un Charleston e, finalmente, hanno riscosso un grande successo. Secondo Ivan Zazzaroni è sto il migliore della serata, commenti positivi anche da parte degli altri giudici e della presidentessa di giuria, solo Selvaggia Lucarelli non è ancora molto convinta, in quanto pensa che sia in grado di poter emozionare di più. Dopo le dure critiche delle scorse settimane, finalmente la coppia ha ricevuto gli elogi che meritavano, del resto l’imprenditore ha dimostrato di saper reagire con i fatti ai commenti negativi.

Federico Lauri è più rilassato e disteso e le sue dichiarazioni sono dettate dall’entusiasmo e dall’incredulità. Stenta a rendersi conto di essere stato apprezzato così tanto e di aver ricevuto tanti elogi. Datemi un pizzico, afferma giocoso, all’uscita dal palco, non ho mai ricevuto così tanti bei voti afferma felicissimo. La dimostrazione vivente che con la grinta e l’impegno si ottengono i migliori risultati. Federico Lauri e Anastasia Kuzmina sono i primi in classifica stando alle votazione dei giudici e l’imprenditore incita i sostenitori da casa di continuare a votare per loro. Una gara che si fa sempre più ricca di colpi di scena per Federico, che se inizialmente è apparso scontroso, ora è senza dubbio una persona diversa, più sorridente e questo contribuisce ad ottenere maggiore riscontro del pubblico televisivo.

Chi è Anastasia Kuzmina?

La maestra di ballo Anastasia Kuzmina è una delle presenze fisse di Ballando con le Stelle 2021, una grande costante sinonimo di perseveranza e grinta. Nonostante il suo fisico minuto, la ballerina è dotata di forza, caparbietà, grinta e tenacia che la rendono unica. Una grande maestra che sa tenere testa ai dibattiti con i giudici, che non si è mai lasciata condizionare dai giudizi negativi nei confronti del suo partner, tutt’altro, gli sempre utilizzati come stimolo per migliorare. L’esibizione dell’ultima puntata è stata fonte di gioia per la maestra, che in questa maniera ha avuto modo di essere ripagata dagli sforzi profusi. Lei lo aveva sostenuto che il riscatto di Federico Lauri sarebbe arrivato, perchè è stata capace di credere in lui sin dal primo momento.



