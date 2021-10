Federico Laurie Fashion Style Anastasia Kuzmina, Ballando con le Stelle/ Scoppia la polemica

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, riusciranno a convincere i giudici di Ballando con le stelle?

Non è Ballando con le Stelle se non c’è la polemica, nessuno però si sarebbe immaginato che a innescare la disputa fosse Federico Lauri conosciuto come Federico Fashion Style in coppia con Anastasia Kuzmina. Il “trasformista delle donne” è sceso in pista con un Cha Cha molto fazioso soprattutto nella mise di Federico, dove le paillettes e i lustrini hanno primeggiato nella coreografia. Carolyn Smith ha sentenziato che l’inizio è stato fuori tempo, ma nei movimenti c’era molto di Cha Cha. Per Fabio Canino il fatto che si sia tanto mosso, non ha significato che abbia ballato bene, il movimento può dare nell’occhio, ma bisogna muoversi a tempo.

Carolyn un po’ stizzita ha replicato: “State diventando tutti tecnici”. Ivan Zazzaroni non ci è andato per il sottile: “Gli piace stare sul palco, è partito molto male fuori tempo e per coerenza è andato molto peggio”. Carolyn ha di nuovo sbottato: “Cambio lavoro”. Selvaggia Lucarelli si aspettava qualcosa di meno convenzionale vista al sua fama naif, mentre Mariotto non aveva questa aspettativa: “O tu sei quello che strafà o che ci sta a fà”.

Federico Lauri, si sente molto glamour e…

Nella clip di presentazione Federico Lauri si definisce una persona molto glamour, ama quando le persone si girano a guardarlo. Non si considera un parrucchiere, è troppo generico, a lui piace trasformare le donne, è un po’ come la fatina di Cenerentola. A Ballando con le Stelle non può essere banale come gli altri, deve distinguersi. Ha deciso di partecipare al programma perché è molto luxurious, con tutti i lampadari presenti nel salone potrebbe impazzire. Il fashion style sta vivendo un’esperienza diversa. Quando sente la musica si muove, ma un conto è muoversi e un conto è ballare. La sua insegnante Anastasia Kuzmina lo sta mettendo sotto torchio: deve irrobustire la sua muscolatura e per raggiungere l’obiettivo c’è molto da lavorare.

Per la presentazione del Cha Cha si è allenato molto e continuerà a farlo anche nei giorni seguenti, perché è una persona a cui non piace fare figuracce. Vuole vincere: “Preparate una coppa dorata pazzesca”.

La determinazione di Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle

Anastasia Kuzmina sabato sera ha tirato fuori gli artigli contro la giuria, dopo i voti bassi assegnati a Federico per il Cha Cha. La ballerina ha accusato i giudici di essere pieni di pregiudizi nei confronti del suo allievo. Polemica che è stata accolta con molto dissenso da parte di Zazzaroni che ha sentenziato: “Anastasia però se cominci così finisce male”. La Kuzmina la pensa in maniera diversa, secondo il suo punto di vista, le performance dei quattro ballerini che hanno preceduto Federico erano più scadenti eppure hanno ottenuto voti più alti: “Non ci sto, c’è un pregiudizio nei confronti di Federico”. A questo punto anche Canino ha sbottato: “Figurati se io ho pregiudizi sulle paillettes. Questa cosa è da ipocriti”. In queste ore la ballerina ha fatto dietro front e su Instagram è intervenuta dichiarandosi dispiaciuta e ammettendo di aver sbagliato a reagire in quel modo. Nel dettaglio ha scritto: “È stato brutto stare al dodicesimo posto della classifica. Mi dispiace tanto di essermi arrabbiata in questo modo, so perfettamente che le polemiche non siano la strada giusta.” La ballerina ha concluso il post dichiarando che il modo migliore per far cambiare idea alla giuria è lavorare sodo per migliorarsi.

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina conquista ill pubblico ma…

Dopo l’esibizione, il pubblico in studio ha applaudito Federico con molto entusiasmo, mentre ha fischiato la giuria quando ha cominciato a dare la votazione. Per il suo Cha Cha il fashion style ha totalizzato 21 punti piazzandosi al dodicesimo posto della classifica tecnica. Non ha ottenuto nessuna sufficienza, ma due 5 da parte di Smith e Canino, due 4 affibbiati da Zazzaroni e Selvaggia e un 3 da Mariotto arrivato come una doccia fredda. C’è da notare però che Federico è molto amato dal pubblico social che con i like lo ha fatto schizzare alla sesta posizione. Federico, secondo il parere di Anastasia è uno che punta alla Luna, può partire da zero o da qualsiasi cosa, alla fine punta sempre là. Quello che manca in questo momento al Vip è l’allenamento fisico. Il pubblico impazzisce per lui, per la sua stravaganza, il suo modo di riempire il palco. Per la giuria, in quello che ha fatto sabato sera in pista non c’è stato nulla di spettacolare, mentre è stato diverso il giudizio del pubblico social che lo ha definito “stellare”.

