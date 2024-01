Federico Massaro: “Beatrice pensa che tutti giocano”/ “Paolo? Ha un carattere molto rigido e…”

Federico Massaro si esprime su Beatrice e Paolo: “Caratteri forti”

Federico Massaro, nelle ultime ore, si è voluto togliere qualche curiosità sugli inquilini del Grande Fratello. Parlando con Vittorio Menozzi, il modello si è soffermato soprattutto sul carattere di Beatrice Luzzi e Paolo: “Beatrice pensa che tutti giocano. Spesso vede malizia dove io non ce la vedo“.

Elenoire Ferruzzi: "Sono stata cacciata per colpa di gente di me*da..."/ Lo sfogo dell'ex Gfvip é virale!

Vittorio, riguardo a Luzzi, dichiara: “Cosa è successo tra Bea e gli altri? Nulla di particolare, in entrambi i lati hanno personalità forti e quindi si tende a litigare. Poi Bea è una persona che quando dice le cose alle volte non ha molto tatto. Ci sono delle persone permalose o che semplicemente si offendono. Quindi ci sono più persone che le danno addosso“. La conversazione si sposta poi su Paolo: “Il carattere bene o male è quello, è molto rigido” afferma Federico, mentre l’ex sportivo aggiunge: “Ha zero permissività e anche zero tolleranza. Un po’ la tolleranza gliela sta insegnando Leti però è sempre molto diffidente e protettivo. A volta seppur in buona fede esagera.” Massaro aggiunge: “Anche Bea alle volte sbaglia, sono caratteri forti“.

Grande fratello, Beatrice Luzzi rischia con Federico Massaro e Stefano D'Ottavi/ Il pronostico sul televoto

Federico su Vittorio Menozzi: “Sei camaleontico”

Federico Massaro ha poi spostato il suo interesse proprio su Vittorio Menozzi, con il quale stava intrattenendo una conversazione, definendolo “camaleontico. Immediata la risposta di Menozzi: “Io ho un modo di vivere l’amicizia che dipendo dal tipo di amicizia, se con una persona mi confido in modo profondo per me è la base il fatto che ci sia una forte connessione.”

E ancora: “Però se io dovessi avere una relazione con ogni persona con cui ho una connessione forte sarebbe…. Io camaleontico? E’ un po’ una mia dote a me piace il fatto di saper giudicare quali sono gli atteggiamenti diversi delle persone che mi stanno intorno e cercare di migliorarmi” conclude il gieffino.

Sara Ricci "Ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello dopo il lutto? Per noi è lavoro"/ "Sugli insulti..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA