Federico Massaro e Vittorio Menozzi stanno insieme?/ “Siamo eterosessuali, abbiamo un rapporto d’amicizia”

Federico Massaro smentisce la relazione con Vittorio Menozzi

Federico Massaro e Vittorio Menozzi sono andati a convivere dopo l’esperienza al Grande Fratello. I due sono, infatti, legati da una forte amicizia, ma in molti hanno pensato fossero una coppia. Per stroncare le voci su una presunta relazione, il modello è intervenuto sui social per smentire tutto.

“Sì Vitto è qui a Milano, stiamo cercando di fare un po’ di cose. Io sono stato dietro ai miei business e lui sta cercando di imparare a recitare, l’ho portato in una scuola di recitazione e gli sto dando una mano. Vitto ha fatto un po’ avanti e indietro da casa mia e adesso è tornato” ha dichiarato Massaro prima di aggiungere: “Io voglio chiarire questa cosa: sia io, che altri miei amici, che Vittorio siamo eterosessuali. Non è che non esistono amicizie belle tra eterosessuali maschi.”

Federico Massaro: “Esistono le amicizie belle tra eterosessuali”

Federico Massaro ha chiarito il rapporto che lo lega a Vittorio Menozzi sui social, smentendo i numerosi rumor su una presunta relazione sentimentale tra loro: “Non è che se io do una mano a Vittorio e viene a vivere da me allora siamo una coppia, no. Questa cosa deve finire: ci sono le amicizie belle tra eterosessuali, come ci sono le coppie. Ma noi siamo eterosessuali, basta con questa cosa.”

E ancora: “Non è bello mai essere additato per qualcosa che non si è. Io non ho nessun problema: una persona può essere eterosessuale o non, mi è simpatica e mi fa piacere passare del tempo insieme e diventa mio amico. Però se io dico 1, 10, 100 volte che sono eterosessuale, basta, fine. Cioè anche meno” ha concluso l’ex concorrente mettendo in chiaro la situazione.

