Federico Massaro, lite con Perla Vatiero e Anita Olivieri/ Una tazza di latte scatena urla e rabbia

Federico Massaro, lite con Perla Vatiero al Grande Fratello 2024

A poche ore dalla 39esima puntata del Grande Fratello 2024, scoppia la lite in casa a causa di una tazza di latte che Federico Massaro ha deciso di prepararsi. Nella casa del Grande Fratello, il cibo è spesso causa di scontri tra i concorrenti ed oggi a scatenare la durissima lite è stato il latte. Di fronte alla scelta di Federico di prepararsi una tazza di latte, gli altri concorrenti hanno cominciato a rumoreggiare. Ad affrontare Federico è stata Perla che ha scelto di essere la portavoce del gruppo.

“Amo ti sei rifatto il latte? Dici che è acqua? Ma dai! Tu mi dici sempre ‘chiedi i video e controlla’, perché lo sai che i video non ce li danno. Siamo rimasti con solo quattro bottiglie di latte per colpa tua. Ti fai borracce intere di latte e poi finisce. Siamo in 18 e tu pensi solo ed esclusivamente a te stesso e adesso basta. Noi ti vediamo e non va bene come ti comporti. Se tu ti riempi tre brocche al giorno di latte poi finisce”, le parole di Perla.

La rabbia di Federico Massaro e l’intervento di Anita Olivieri

Le parole di Perla scatenato l’immediata reazione di Federico Massaro che sbotta. “Guarda che è acqua praticamente. È praticamente tutta acqua, se non ci credi chiedi il video. Non c’è bisogno di urlare. Io consumo al massimo un bicchiere e mezzo al giorno di latte. Vabbè hai ragione tu basta. Certo che ho ragione io! Datti una calmata adesso. Se vuoi continuare così allora litiga da sola. Assaggia la tazza, è tutta acqua. Dimmi se è buono questo latte e acqua. Assaggialo tu Grecia, assaggialo tu Anita, è acqua!”, le parole del modello.

Dopo Perla, anche Anita ha avuto da ridire qualcosa a Federico accusandolo di finire tutto il latte. Accuse a cui Massaro ha ribattuto così come riporta Biccy: “E allora non mi ascoltate e parlate solo voi! Non mangio neanche, mi è passata la fame! No! Basta mi è passata, fate quello che volete. Se violete avere ragione ve la do pure. Nion mi ascoltate, allora io non ci parlo più con voi! Basta rompermi le pa**e!”.













