Alessio Falsone, rischio squalifica al Grande Fratello 2023?/ Lite con Federico Massaro, la regia ‘censura’

Grande Fratello 2023, Alessio Falsone infuriato per le proteine ‘scomparse’

Uno degli ultimi ingressi al Grande Fratello 2023 sta decisamente spostando gli equilibri oltre ad attirare l’attenzione degli appassionati. Stiamo parlando di Alessio Falsone; in pochi giorni l’inquilino si è messo in evidenza per diverse dinamiche piuttosto tese e in particolare riferite ad alcune diatribe che ancora potrebbero avere risvolti nelle prossime settimane.

Letizia Petris: “Il mio sogno è diventare madre”/ La confessione al Grande Fratello 2023

Alessio Falsone ha infatti avuto modo di discutere con toni particolarmente accesi con Simona Tagli con la quale non sembra esserci particolare intesa. Ma a mettere la new entry al centro dell’attenzione è stato l’ultimo sfogo avuto nella Casa più spiata d’Italia. Il giovane – come riporta Il Vicolo delle News – avrebbe iniziato ad inveire contro Federico Massaro, il motivo? La ‘sparizione’ delle proteine messe da parte in un sacchetto.

Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi é la prima finalista?/ Aperto il primo sondaggio sulla finale!

Alessio Falsone ‘accusa’ Federico Massaro: la regia ‘glissa’ ma il web chiede la squalifica del concorrente!

Come anticipato, Alessio Falsone è sembrato volersela prendere con Federico Massaro per la sparizione delle proteine, pronunciandosi con toni piuttosto nervosi e stizziti. Le immagini sono però durate appena un minuto; la regia ha infatti prontamente spostato il focus ‘censurando’ la rabbia del concorrente del Grande Fratello 2023.

Chiaramente, la scena di Alessio Falsone che sbotta contro Federico Massaro per le proteine sparite è prontamente rimbalzata sul web. In molti hanno condiviso la scena in questione scagliandosi contro il concorrente per i suoi modi definiti troppo aggressivi e fuori contesto. “Squalificare subito per Alessio Falsone per le sue parole violente e offensive al limite della bestemmia…”, scrive così un utente su X – come riporta il portale – allegando appunto il video dove Alessio Falsone si dimostra insofferente per il ‘caso’ delle proteine sparite.

Rosy Chin attaccata da Antonio Zequila per l'imitazione di Simona Tagli/ "Sei una personalità sofferente"

@GrandeFratello Squalificare subito Alessio Falsone per le sue parole violente e offensive al limite della bestemmia, per i suoi atteggiamenti derisori da bulletto nei confronti di Federico. Persone così NON devono essere in tv!#grandefratello pic.twitter.com/nUyksGqPiY — Giano ⚔️ (@gian_marco777) February 23, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA