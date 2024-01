Federico Massaro si dichiara ad Anita Olivieri ma lei lo rifiuta/ “Ho qualcuno che mi aspetta fuori”

Anita Olivieri rifiuta Federico Massaro: ecco cosa è successo nella notte

Federico Massaro non ha mai nascosto il suo interesse per Anita Olivieri, per la quale comincia a nutrire un sentimento forte. Di contro, però, la concorrente si è dimostrata sempre piuttosto indifferente alla corte del bel modello continuando a ribadire di avere una persona fuori dalla casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, Federico ha deciso di dichiararsi ad Anita ricevendo un bel due di picche.

Letizia Petris è innamorata di Paolo Masella al Grande Fratello 2023/ “Se continuiamo così…”

Nel corso della notte c’è stata un conversazione intima tra Federico e Anita. Quest’ultima, come riporta Novella 2000, ha dichiarato: “Ho qualcuno che mi aspetta fuori e ho la testa occupata. Dove sta? Bella domanda… A Roma, Torino, non so…” A questo punto il modello vuota il sacco: “Non chiuderti, tu mi piaci“. Purtroppo, però, sembra che Anita sia intenzionata a rimanere single e ribadisce di voler rimanere solo sua amica.

Greta Rossetti contro tutti al Grande Fratello?/ "Creano liti per fare dinamiche, atteggiamenti che non..."

La sbandata per la pluriscemunita lo rovinerà.

Anzi l’ha già fatto.

Il bello è che Anita lo schifa pesantemente perculandolo alle sue spalle. Sarebbe capace di difendere lei e non Vittorio.

Per quanto mi riguarda lui è OUT.#grandefratello

pic.twitter.com/YX4LM6Tu4C — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) January 8, 2024

Federico Massaro e i sentimenti per Anita Olivieri: “Ho una cotta”

L’interesse che Federico prova nei confronti di Anita è cresciuto sempre di più al Grande Fratello. Il bel modello, in confidenza a Fiordaliso, ha rivelato di avere una vera e propria cotta per la concorrente: “Me la voglio godere per quello che è, la voglio conoscere, sono qui, che ci posso fare? Non è facile, non posso farci niente. È successo, non l’ho deciso. Non posso fingere che una persona non mi piace se mi piace. Posso farlo in realtà, però…”

Grande fratello, squalifica concorrenti in arrivo?/ Un clamoroso video desta il sospetto: la previsione web

E ancora: “Mi batte il cuore fortissimo. Ho la cotta, come i ragazzini. Io me la godo, so che non ho speranze, però mi fa ridere e me la godo, non mi succedeva da un sacco questa cosa“. Purtroppo, sembra che la bella concorrente non abbia interesse per il modello e non sia interessata ad avere una storia d’amore con lui.











© RIPRODUZIONE RISERVATA