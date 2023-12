Federico Massaro vuole conquistare Anita Olivieri al Grande Fratello 2023?/ “So che non posso…”

Federico Massaro vuole conquistare Anita Olivieri: la confessione al Grande Fratello 2023

Nella Casa del Grande Fratello 2023, ormai da giorni, è in corso un tentativo di avvicinamento di Federico Massaro a una delle concorrenti veterane di questa edizione: Anita Olivieri. Il modello, infatti, sembra nutrire un certo interesse per la coinquilina, che non gli è affatto indifferente e, anzi, alla quale vorrebbe avvicinarsi per instaurare un legame ancor più profondo. Sebbene il primo tentativo sia andato a vuoto, con Anita che non si è mostrata al momento interessata a lui, Federico non abbandona le speranze.

Antonella Fiordelisi: "Noi influencer abbiamo tanta responsabilità..."/ Svelato il cachet dell'ex GFVIP

Come mostra un video condiviso sulla pagina Instagram del reality, si vede il ragazzo in giardino chiacchierare con Letizia Petris e confidarsi con lei proprio su questo argomento. In particolare, lo si vede tentare un nuovo approccio per avvicinarsi alla Olivieri, facendosi aiutare dalla fotografa. “Troppo romantichino“, frena Federico abbozzando un tentativo di conquista. Letizia però lo invita a confidarsi, solo così potrebbe dargli un consiglio per conquistare il cuore dell’amica: “Prova, dillo a me e ti dico se è troppo“.

Luca Onestini concorrente del Grande Fratello Duo/ Nuovo reality in Spagna in coppia con l'ex suocera...

Federico Massaro su Anita Olivieri: “Non posso avvicinarmi più di tanto“

Federico Massaro spiega così a Letizia Petris le difficoltà che, al momento, sta riscontrando nell’avvicinarsi ad Anita Olivieri: “Come la vedo, anche per la situazione in cui è, so che non mi posso avvicinare più di tanto“. Il concorrente del Grande Fratello 2023, per descrivere la situazione in cui si trova, avanza così una metafora: “Ti è mai capitato di guardare su una strada un fiore bellissimo, così bello da farti pensare che se lo raccogli e poi appassisce, sarebbe un peccato?“.

Loren, chi è la sorella di Greta Rossetti del Grande Fratello 2023/ Il duro attacco ai fan dei "Perletti"

Per lui Anita Olivieri sembra al momento irraggiungibile: per utilizzare la sua metafora, è come un fiore talmente bello da non poter essere raccolto ma ammirato solo a distanza. “È così bello che la rispetto e preferisco apprezzare la sua delicatezza. È bello ma è troppo per lei, perché mi ha detto che i complimenti le danno fastidio“, ammette il modello. Anita cederà al suo corteggiamento?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA