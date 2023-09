Federico Nicotera e Carola Carpanelli ospiti a Uomini e Donne/ Lui si sfoga, lei piange e…

Il ritorno di Federico Nicotera e Carola Carpanelli a Uomini e Donne

Se il ritorno a Uomini e Donne di Lavinia Mauro e Alessio Corvino è stato ricco di emozioni, quello di Federico Nicotera e Carola Carpanelli ha un sapore decisamente diverso. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice, ospiti della puntata in onda il 21 settembre, sono i protagonisti di un duro confronto. Seduti l’uno di fronte all’altra, Federico e Nicotera non nascondono di avere dei conti in sospeso con Federico che non nasconde di averci provato fino alla fine e Carola che non pensa assolutamente di tornare sui propri passi.

Con lo studio contro di lei, Carola può contare sull’appoggio di Maria De Filippi che prova a capire il punto di vista di entrambi dando consigli non solo all’ex tronista, ma anche all’ex corteggiatrice che non trattiene le lacrime soprattutto quando Federico rifiuta anche di ballare con lei sostenendo di credere che non sia mai stata innamorata.

Federico e Carola: i dettagli della rottura

Con l’aiuto di Maria De Filippi e rispondendo alle domande di Gianni Sperti e Tina Cipollari, Carola Carpanelli e Federico Nicotera svelano i dettagli di un allontanamento che ha portato alla rottura. Federico racconta che, mentre era a lavoro di notte, lei usciva con le amiche e andava a ballare. L’ex tronista, inoltre, racconta un episodio in particolare svelando di essere stato particolarmente preoccupato per lei quando una sera ha scelto di andare a ballare con persone che non conosceva.

Federico, inoltre, non nasconde di essere infastidito dalla scelta di Carola di accettare l’invito della redazione di tornare a Uomini e Donne per raccontare tutto. Federico sostiene che i dettagli della rottura sarebbero dovuti restare privati sostenendo di essere stato costretto ad accettare perché lei aveva già detto sì.

