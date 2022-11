Federico Nicotera tra Alice e Carola a Uomini e Donne/ “Se va via Lucrezia, corri…”

Federico Nicotera, nuovo bacio con Alice a Uomini e donne

Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani, nella puntata di Uomini e Donne del 10 novembre, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Federico Nicotera che si è confrontato con Alice da cui è stata infastidita per la mancata reazione di fronte all’esterna con Lucrezia. In camerino, tra i due scoppia la discussione e Alice sbotta: “Reagisco come voglio”. Dopo l’incontro in camerino, i due si vedono in esterna su iniziativa di Alice. I due riescono così a chiarirsi concludendo l’esterna con un nuovo bacio.

In studio, poi, arriva anche Carola che sta conoscendo. In studio, Carola ribadisce il proprio interesse nei confronti di Federico non condividendo, però, i suoi atteggiamenti esattamente come Lucrezia. “Se va via anche Lucrezia, corri dietro anche a lei”, sbotta Carola. “Può darsi”, replica il tronista.

Federico Nicotera, lite con Lucrezia a Uomini e Donne

Federico Nicotera aveva a disposizione solo un’esterna decidendo di vedere Carola e lasciando a casa Lucrezia la quale in studio annuncia di volersi eliminare perchè non ha voglia di confrontarsi con le altre corteggiatrici. Lucrezia, inoltre, ammette di non aver gradito la scelta del tronista di non uscire con lei. “Avevo a disposizione una sola esterna e ho portato fuori Carola. Alice ha organizzato tutto da sola”, commenta Federico che poi discute nuovamente con Carola da cui non si sente desiderato.

“Pensi che io non abbia un interesse?“, chiede Carola non trattenendo le lacrime. “Non è convinto che a me piaccia ed è questo il problema principale”, dice ancora la corteggiatrice mentre il tronista ammette che vorrebbe vedere un maggior interesse nei suoi confronti.

