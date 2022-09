Federico Nicotera, tronista di Uomini e Donne/ Nel suo cuore tre grandi amori…

Federico Nicotera, un ingegnere alla corte di Uomini e donne

Con una laurea in ingegnere aerospaziale e un lavoro di grande responsabilità, Federico Nicotera arriva sul trono di Uomini e donne per cercare l’amore tra le varie corteggiatrici che hanno accettato di partecipare ad un appuntamento al buio, ma anche tra le ragazze che chiameranno la redazione per corteggiarlo dopo averlo visto in tv. Venticinque anni, con un lavoro che ama e un sogno da realizzare ovvero trovare l’amore e formare una famiglia da giovane.

Il tronista che arriva sul trono di Uomini e Donne dividendo le attenzioni delle corteggiatrici con Federico Dainese, già noto al pubblico del dating show di canale 5, spera di poter trovare la sua donna ideale che, tuttavia, dovrà tirare fuori tutte le proprie doti per conquistarlo. Nel cuore di Federico, infatti, ci sono già tre grandi amori.

Federico Nicotera e l’amore per la famiglia

Federico Nicotera non ha più alcun tipo di rapporto con il padre. In compenso, ha un legame unico e speciale con la mamma e le sorelle a cui cerca di dare tutto ciò di cui hanno bisogno e che rappresentano il centro della sua vita. “Mamma è stata la mia figura di riferimento fin da piccolo. Io la chiamo wonder woman perché è una forza della natura, non si ferma mai. Con mia sorella ho un rapporto speciale, magico, viviamo in simbiosi, con uno sguardo ci capiamo. E poi c’è la piccolina, la più coccolata, la stella di casa. La nostra ballerina”, ha detto nel video di presentazione.

La futura fidanzata di Federico, dunque, dovrà conquistare anche il cuore della mamma e delle sorelle del tronista? Lo scopriremo nel corso delle varie esterne.











