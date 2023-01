Federico Nicotera, Uomini e Donne/ Delusione per Carola: “Sei superficiale”

Federico Nicotera, dubbi su Carola a Uomini e Donne

Federico Nicotera non riesce a mandare via i dubbi su Carola. Nella puntata di Uomini e Donne del 24 gennaio, il tronista, al centro dello studio si confronta con Carola. Maria De Filippi manda in onda l’esterna in cui Carola decide di accompagnare a lavoro Federico. “A che ora finisci?”, chiede la corteggiatrice. “Alle 5.30″, risponde il tronista. “A quell’ora sarò uscita dalla discoteca”, risponde scherzando.

Una risposta che, però, non entusiasma Federico che, in studio, dopo aver rivisto tutta l’esterna, non nasconde la propria amarezza per alcuni lati caratteriali di Carola che non riesce a tollerare. Federico ammette di essere molto attratto dalla corteggiatrice, ma non nasconde di temere un futuro con lei vedendola troppo diversa dal proprio stile di vita.

I dubbi di Federico Nicotera

“Non posso basarmi sulla bellezza di Carola. A volte la vedo troppo superficiale come quando mi chiede a che ora finisco di lavorare e lei mi risponde parlando della discoteca. Per carità, è giusto che vada, ma i nostri stili di vita sono molto diversi”, dice Federico Nicotera al centro dello studio di Uomini e Donne.

“Io non sono solo quella. Quando sono sotto sessione e devo dare gli esami non esco. Inoltre lavoro aiutando i miei in ufficio”, puntualizza la corteggiatrice spiegando di far cambiare idea. “E’ come se tornassimo sempre indietro“, aggiunge ancora Federico che sembra avere ancora tanti dubbi sulla ragazza che sceglierà per uscire dallo studio.

