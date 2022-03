Federico Perna fidanzato Guendalina Tavassi/ “Ciò che mi manca di più? Ridere con te”

Federico Perna, il fidanzato di Guendalina Tavassi: dedica d’amore

Federico Perna, il fidanzato di Guendalina Tavassi, inizia a provare la grande mancanza della donna, attualmente in Honduras ed in attesa di sbarcare all’Isola dei Famosi 2022 insieme al fratello Edoardo. Nelle passate ore, il pensiero di Federico è andato proprio alla donna amata, alla quale ha dedicato una Instagram Story molto romantica. Si tratta di uno scatto che immortala i due mentre sorridono felici, guardandosi negli occhi.

Il fidanzato di Guendalina, rivolgendosi proprio alla donna ha scritto nella medesima Story: “Quello che mi manca di più in assoluto… ridere con te! Ti amo”, con l’emoji di un cuore rosso e di un anello. E’ possibile che proprio all’Isola dei Famosi, una volta sbarcata ufficialmente, l’ex gieffina possa ricevere una romantica sorpresa proprio dal suo fidanzato? E’ presto per dirlo e per il momento non ci resta che attendere l’arrivo, magari con tanto di lancio dall’elicottero, di Guendalina e del fratello Edoardo, i naufraghi più attesi dell’edizione ed i più quotati anche dai bookmaker che prima ancora del loro arrivo sulle spiagge honduregne li hanno decretati i candidati alla vittoria dell’edizione.

La smentita sui presunti motivi del mancato ingresso

Il fidanzato di Guendalina Tavassi, Federico Perna, oltre a mandare alla donna amata una bellissima dichiarazione d’amore, nelle passate ore era intervenuto sempre attraverso il suo profilo Instagram per smentire alcune voci sul conto della futura naufraga. Sul web era infatti trapelata l’indiscrezione che il ritardo relativo al loro sbarco sarebbe collegato al Covid. Perna, tuttavia, ha prontamente smentito scrivendo: “Guenda non ha il Covid. Se l’avesse avuto non avremmo avuto nessun tipo di problema a comunicarlo perché il Covid ce l’ha avuto tutto il mondo. Non sarebbe una cosa di cui vergognarsi. Sarebbe un motivo valido per questo suo non ingresso. Ma non è così”.

L’uomo aveva spiegato di essere di tanto in tanto in contatto con la produzione del reality relativamente alle informazioni sullo stato di salute della donna: “Non la posso né sentire e né vedere”, aveva precisato. “So che sta bene e che ha tanta voglia di entrare. Aspettiamo ancora un po’. Il consiglio che vi do è di non ascoltare chi parla su Instagram perché vuole fare gossip e sapere prima degli altri”, aveva infine aggiunto il fidanzato, aspettando con ansia l’arrivo in tv della sua Guendalina.











