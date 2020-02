Federico Pietrucci/ In crisi: “Mi sono rotto!”, sostiene l’esame e.. (Amici 19)

FEDERICO PIETRUCCI AL SERALE DI AMICI 19?

Federico Pietrucci eliminato da Amici 19 oppure no? In molti temono che il ballerino che è partito come favorito tra i suoi compagni alla fine si sta avvicinando al finale di questa prima parte del programma e rischia seriamente di essere eliminato ad un passo dal serale. Veronica Peparini ha cercato qualcuno che possa rappresentarla al serale tanto da indire un provino per trovarlo, Alessandra Celentano ha Javier, nonostante i suoi problemi con l’educazione, e a lui si è unita anche Karina, mentre l’unico che sembrava puntare tutto su Federico era Timor Steffens ma anche lui, ad un certo punto, ha cercato altro. Cosa succederà quindi a Federico? Le prime anticipazioni del pomeridiano di oggi svelano che tutto questo si ripercuoterà sul suo accesso al serale e sul suo esame che oggi affronterà per via degli ottimi voti ricevuti la scorsa settimana.

FEDERICO PIETRUCCI SBOTTA, L’INTERVENTO DI VERONICA PEPARINI

Secondo quanto rivelano le anticipazioni non sarà così e mentre Valentin (uno degli sfavoriti) otterrà la maglia verde del serale di Amici 19, Federico Pietrucci si fermerà al primo step senza avere il suo accesso dietro alla prossima fase. Già in settimana il ballerino era andato in crisi e tutto per questo modo di confrontarsi con i professori e questo suo essere stato messo da parte tanto da farlo sbottare: “Sono diventato un esecutore di passi, non sono più un ballerino!”. Lo sfogo, con tanto di lacrime, ha messo in crisi i suoi compagni ma anche Veronica Peparini che ha deciso di intervenire spronandolo a cambiare: “Dipende tutto da noi. Quello che sei si rispecchia nella danza”. Intanto lui ha continuato dicendo:“Non sono solo bravo tecnicamente. Mi sono rotto! Per essere bravo devo dimostrare altro. Basta, me lo dite tutti! Sono trenta volte che me lo dicono”. Federico ha spiegato che ha un blocco: “Per me è difficile esternare. Non ci riesco. Ma non dipende da me!”. A sostenerlo in settimana ci ha pensato Veronica Peparini che ha chiesto al ballerino di comunicare con i soli occhi e qualche gesto le sue emozioni. Federico è riuscito a far commuovere Giulia Pauselli “raccontando” l’amore e anche ad emozionare il granitico Rudy Zerbi con la sua espressione di felicità ma non ha avuto lo stesso risultato “parlando di passione” con Lorella Boccia. La Peparini è convinta che il blocco sia proprio lì e solo con la danza può riuscire s bloccare quello in cui non riesce a parole.

