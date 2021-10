Federico Salvatore ricoverato: emorragia cerebrale/ Moglie “momento non semplice”

Paura per lo stato di salute di Federico Salvatore, popolare cantautore napoletano di 62 anni, ricoverato presso l‘ospedale del Mare, a Napoli, in seguito ad una emorragia cerebrale. L’artista, stando a quanto riferisce Il Messaggero, sarebbe stato colpito da un malore nei giorni scorsi ed attualmente sarebbe in rianimazione sotto stretto controllo medico. Attualmente i medici del nosocomio non si sono ancora voluti sbilanciare circa le sue attuali condizioni che a quanto pare restano critiche.

A renderlo noto è stata la moglie di Federico Salvatore, Flavia D’Alessio, che nelle passate ore è intervenuta con un post Facebook sul profilo del 62enne aggiornando sulle condizioni del compagno: “Non è un momento semplice, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive. Federico ora è sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di accertamenti”, ha esordito. “Da sua compagna di vita e da madre dei suoi figli, sto cercando di contenere più possibile il grande dolore che provo, di rimanere lucida e di gestire i nostri ragazzi, tranquillizzandoli e dicendo loro la verità: il papà è affidato alle cure di ottimi medici”, ha aggiunto la donna.

Federico Salvatore, l’appello della moglie Flavia

La moglie di Federico Salvatore ha poi voluto rivolgere un appello alla stampa in questo momento così delicato: “nessuno nega la libertà e il dovere di informazione ma abbiate cura anche delle persone”. Il suo pensiero è andato ai numerosi fan attualmente in apprensione. Per questo la donna ha deciso di rendersi disponibile in prima persona ad aggiornare nella speranza che al prossimo “bollettino” sia proprio il cantautore a poter tranquillizzare tutti e spiegare quanto accaduto.

Lo scorso 17 settembre sarebbe dovuto uscire il nuovo album di Federico Salvatore, dal titolo “Azz… 25 anni dopo” ma l’uscita è stata rimandata a causa della morte dell’amato pappagallo parlante Giacinto che da 25 anni era al suo fianco. “Per rispetto al compianto Giacinto e per non sfidare l’influsso malefico e oculare della jettatura, posticipiamo l’uscita del disco a nuova data che pubblicheremo dopo i funerali di Giacinto”, aveva annunciato l’artista su Instagram.

