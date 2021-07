Fedez a Leone “Cosa vuoi dire al principe George?”/ Video, arriva la pernacchia

Ferragnez vs Royal Family. È andata in scena anche questa particolare “sfida” prima di Italia-Inghilterra, finale degli Europei 2020. I social hanno, infatti, messo a confronto i due “principini”, George – che lo è davvero – e Leone, figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Divertiti da questo confronto, l’influencer e il rapper hanno condiviso diversi meme. Poi Fedez, a pochi minuti della partita, ha pure chiesto al figlio di mandare un messaggio al “rivale” inglese. «Amore un messaggio per il principino George, cosa vuoi dirgli?», la candida domanda di Fedez. Ma Leo in tutta risposta, e con quel proverbiale sorriso birichino, ha fatto una pernacchia suscitando le risate dei genitori. Fedez però ha poi ripreso il figlio: «Amore no no, dai fair play».

Amici 2021: Giulia Stabile e Alberto Urso nel cast?/ Maria De Filippi cambia...

Nessuna vendetta poi a fine partita. Anche perché Leone era già a letto con la sorellina Vittoria, mentre il principino George era a Wembley ad assistere alla dolorosa sconfitta ai calci di rigore della Nazionale inglese.

LA “SFIDA” SOCIAL TRA GEORGE E LEONE

La sfida social tra le due famiglie è proseguita poi al termine della partita. Ad esempio, c’è una foto di William, Kate e il piccolo George che ha fatto il giro del mondo. Si tratta di quella scattata mentre l’Italia festeggiava la vittoria agli Europei ai danni dell’Inghilterra. La famiglia reale è stata ripresa in piedi allo stadio di Wembley con la delusione stampata sui propri volti, pieni di amarezza e sofferenza. Non sono mancati meme nei loro confronti. Nel frattempo i Ferragnez gioivano come tutto il resto d’Italia per il successo azzurro, senza però il piccolo Leone che invece non compare nelle ultime storie notturne dei genitori. A differenza del principino George, che ha fatto le ore piccole a causa della partita vista a Wembley, Leone era già a dormire. Del resto, il messaggio più importante il figlio di Fedez e Chiara Ferragni lo aveva mandato prima della partita…

Belen Rodriguez, la figlia Luna Marì portata in terapia intensiva/ "Dopo il parto..."

LEGGI ANCHE:

Non mangiate le margherite/ Non va in onda. Su Rete 4 "Una sposa per due"

© RIPRODUZIONE RISERVATA