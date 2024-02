Fedez a Pomeriggio Cinque: “Speranza di tornare con Chiara Ferragni? Non lo dico a te”/ “Chi vive sperando…”

Fedez e Chiara Ferragni, i ‘dissidi di coppia’ al centro dell’attenzione mediatica

Prosegue il rincorrersi di notizie, rumors e retroscena sulla rottura più seguita del momento: quella tra Fedez e Chiara Ferragni. Dalle querelle legali in parallelo ai dissidi di coppia per ragioni che ancora sono oggetto di dibattito e non conoscono una versione lineare. E’ in atto un vero e proprio pressing mediatico intorno alla coppia; giornalisti ed appassionati sono in costante ricerca di nuovi indizi e fonti per delineare la questione, sia che si tratti di rottura definitiva sia per alimentare le possibilità di un ritorno di fiamma.

Anche Pomeriggio Cinque sta approfondendo le vicende sentimentali che riguardano Fedez e Chiara Ferragni, come dimostrato dalla breve chiacchierata di questo pomeriggio tra l’inviato di Myrta Merlino e il rapper. Ancora una volta non sono emersi particolari dettagli dallo scambio di battute; il marito dell’influencer è sembrato però sorridente, segno di come forse stia cercando di affrontare il momento senza perdere il sorriso.

Fedez e il siparietto con l’inviato di Pomeriggio Cinque: “Myrta mi ha detto che sei licenziato…”

“Da buon uomo del sud non potevo non accogliere il suo invito”, si presenta così l’inviato di Pomeriggio Cinque al cospetto di Fedez, brandendo simpaticamente un corno porta fortuna prontamente donato al rapper. “Ho appena messo giù il telefono con Myrta io scusa… E ha detto che sei licenziato. Scherzo, però avrebbe fatto molto ridere no?”. Il botta e risposta è dunque andato avanti a colpi di ironia, come in riferimento al dente scheggiato di Fedez.

“Ma che sta succedendo? Si è anche scheggiato il dente, tutto contro di lei…”. Incalza così l’inviato di Pomeriggio Cinque, con Fedez che torna a menzionare l’ironia e si lascia andare ad una massima che rappresenta il momento: “Non prendere la vita troppo sul serio perchè tanto non ne uscirai vivo”. Chiaramente, l’attenzione sul finale va ai dissidi di coppia con Chiara Ferragni, soprattutto a proposito di una possibile pace. “Se c’è speranza che torniamo insieme? Ma secondo te, lo vengo a dire a te? Chi vive sperando, muore disperato, si dice così…”.

