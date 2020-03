Fedez al Governo “Fermi 8 milioni per Bergamo”/ “Li lasciamo a prendere polvere?”

Chiara Ferragni e Fedez sono tra i personaggi famosi che hanno lanciato diverse raccolti fondi a sostegno degli ospedali italiani in questi giorni di emergenza Coronavirus. Non in tutti i casi però i soldi raccolti vengono usati. A parlarne è proprio il rapper ieri durante la trasmissione “Sono le Venti” di Peter Gomez. «Pochi giorni fa l’Eco di Bergamo ha scritto un articolo dove spiegava che sono stati raccolti 8 milioni di euro a sostegno dell’ospedale di Bergamo e il rischio è che rimangano lì a prendere la polvere», ha dichiarato Fedez, ospite del programma in collegamento dalla sua casa di Milano. Tra l’altro lui, insieme alla moglie influencer, aveva lanciato la campagna di raccolta fondi a sostegno dell’ospedale San Raffaele di Milano con la piattaforma di crowfunding Gofundme. Questa gara di solidarietà ha fatto registrare oltre 4 milioni di euro di donazioni in pochi giorni. I soldi si sono trasformati in un nuovo ospedale da campo realizzato all’ex fiera di Milano. Ma non tutte le raccolte fondi sono state messe a disposizione con la stessa rapidità.

FEDEZ AL GOVERNO “SBLOCCATE GLI 8 MILIONI PER BERGAMO”

Ci sono campagne che hanno raggiunto cifre importantissime che però sono ad oggi ancora inutilizzate. Fedez allora si è rivolto al governo. «Quindi serve che il Ministero della Salute o qualsiasi altro ministero che voglia agire aiuti questi ospedali a gestire i denari e le operazioni». Il rapper, dunque, ritiene impensabile che in questa fase di emergenza per il Coronavirus gli ospedali pubblici si possano fermare per occuparsi delle questioni burocratiche. Da qui l’appello affinché gli enti preposti prendano in mano la situazione e trasformino in realtà la generosità dei donatori. «Bisogna aiutare gli ospedali pubblici a sbloccare i fondi nella maniera più celere possibile e che qualche istituzione li aiuti a gestire e a fare opere utili a questa emergenza». Il marito di Chiara Ferragni ha sottolineato anche la necessità di essere rapidi, perché «in questo momento più celeri si è più si riescono a portare aiuti concreti agli ospedali e agli operatori per affrontare questa emergenza e a salvare vite».



