Fedez annuncia il cast di Love MI 2023/ Assente Rosa Chemical, il motivo è il bacio a Sanremo?

Fedez annuncia cast di Love Me: assente Rosa Chemical

Fedez ha annunciato oggi il cast di artisti che si esibiranno sul palco di Love Me 2023, concerto benefico e gratuito che si terrà a martedì 27 giugno 2023 in Piazza Duomo a Milano. Tra i nomi, spicca l’assenza di Rosa Chemical presente invece lo scorso anno; che ci sia lo zampino di Chiara Ferragni?

Fedez: con Articolo 31 e Annalisa é tormentone?/ Il nuovo singolo Disco Paradise

In effetti com’è noto, l’influencer e il rapper hanno vissuto momenti di crisi anche a causa del bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo. E’ diventato virale il video della Ferragni che rimprovera il marito per il gesto sul palco dell’Ariston; che sia quello il motivo dell’assenza dell’artista nel cast di Love Me 2023? Non ci sono ancora dichiarazioni da parte dei diretti interessati, che potrebbero svelare l’arcano nei prossimi giorni.

The Ferragnez 2, crisi tra Chiara e Fedez dopo Sanremo?/ Si dovrà attendere l'estate

Fedez, tutto il cast di Love Me 2023: Da Annalisa a Articolo 31 con J-Ax

Anche questa estate torna il concerto benefico Love Me, dopo il clamoroso successo dello scorso anno. Fedez e J-Ax annunciarono l’evento stipulando la pace e la fine degli screzi tra di loro. Oggi, il rapper ha annunciato tutto il cast dell’iniziativa musicale:

Achille Lauro, Andrea Damante, Anna, Annalisa, Articolo 31 con J-Ax, Ava, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, Gemitaiz, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, Miles, Rondodasosa, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe, VillaBanks. Questi sono gli artisti che si esibiranno in Piazza Duomo a Milano, il cui unico assente degno di nota è Rosa Chemical.

Rocco Siffredi distrugge Fedez: "Sinistroide arricchito"/ "Va a sbafo ovunque ma quando c'è da cacciare…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA