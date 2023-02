Fedez bloccato da bodyguard di Chiara Ferragni dopo bacio a Rosa Chemical/ “Ha rifiutato di parlargli”: rumor

Fedez allontanato dal bodyguard di Chiara Ferragni? Cosa è successo

Chiara Ferragni e Fedez sono finiti al centro del gossip negli ultimi giorni, dopo il bacio del rapper con Rosa Chemical a Sanremo 2023. Si respira aria di crisi nei “Ferragnez” che appassionano i social con le loro vicende controverse e i loro problemi di coppia.

Ebbene, sembra che circoli un’altra indiscrezione su quanto accaduto alla coppia dietro le quinte del Festival. In un video che circola su Tik Tok, si mostra Chiara Ferragni visibilmente arrabbiata con il marito per aver dato un bacio al cantante davanti a tutta Italia. I riflettori avrebbero dovuto essere puntati su di lei in qualità di co-conduttrice all’Ariston, ma il comportamento di Fedez avrebbe rovinato tutto. Dopo la fine della kermesse canora, secondo alcuni rumor, il rapper avrebbe provato a parlare con la moglie recandosi davanti al suo camerino, ma il bodyguard dell’influencer lo avrebbe bloccato: “Non puoi entrare“. Non si è a conoscenza se le cose siano andate realmente così, ma certamente qualcosa tra loro sembra far pensare ad una lite furiosa.

Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi? Lui: “Che l’amore trionfi”

Fedez è stato protagonista di un clamoroso fuori scena a Sanremo 2023, quando Rosa Chemical lo ha portato sul palco e gli ha dato un bacio in bocca. Il gesto sarebbe stato concordato dai due durante una puntata di Muschio Selvaggio. Secondo quanto si mostra in alcuni video sul web, sembra che Chiara Ferragni non abbia gradito il gesto del marito e che ci possa essere una frattura tra loro.

A ulteriore conferma che qualcosa non vada tra i due, c’è il messaggio d’amore del rapper alla moglie su Twitter: “Sono fiero di te. Ti amo”. Inoltre, dopo la fine del Festival, Fedez ha scritto: “Congratulazioni a tutti gli amici artisti di questo Festival, vi voglio profondamente bene. Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria. Che l’amore trionfi sempre e comunque”.

