Fedez cambia idea su “Belve”: sarà ospite nella nuova stagione/ Le dichiarazioni a Muschio Selvaggio

Fedez a Belve, il rapper fa “dietrofront” rispetto alle parole del passato

Tra i programmi più attesi della nuova stagione televisiva ha fatto ieri il suo esordio Belve, il programma delle interviste senza filtri, condotto da Francesca Fagnani. Neanche il tempo di alzare il sipario sulla trasmissione che è arrivata una clamorosa indiscrezione su uno dei prossimi ospiti della giornalista. Stando a quanto riporta Fanpage – che cita come fonte Davide Maggio – a sottoporsi alle domande taglienti ci sarà prossimamente anche Fedez.

Ebbene sì, Fedez sembra aver cambiato idea rispetto alla possibilità di partecipare a Belve. Il retroscena del suo intervento nel programma di Francesca Fagnani riporta alla memoria quando il rapper raccontò di aver rifiutato la proposta, con tanto di giustificazione “colorita”. “Ti posso dire la verità” – disse il cantante a Muschio Selvaggio – “Tu sei troppo stro*za, quando vai a Belve non ne puoi uscire bene”.

Belve, tanti argomenti per Francesca Fagnani nel “confronto” con Fedez

Dunque, nonostante i timori palesati a Muschio Selvaggio da Fedez rispetto a Belve – parlando proprio con Francesca Fagnani – è arrivato il dietrofront. Come riporta Fanpage, Davide Maggio avrebbe sganciato la “bomba” sui social annunciando la partecipazione del rapper al format della giornalista. Chiaramente, sui social è partito il toto-domande e argomenti dato che sono state diverse le questione legate a Fedez nel corso degli ultimi mesi.

E’ lecito credere che nel momento in cui si concretizzerà il “faccia a faccia” a Belve, per Fedez arriveranno domande riferite alla tanto discussa crisi con sua moglie Chiara Ferragni dopo le vicissitudini di Sanremo. Francesca Fagnani non si lascerà scappare l’occasione ghiotta per approfondire la natura e l’evoluzione dei dissidi, senza dimenticare la diatriba con l’ex amico e collega Luis Sal.

