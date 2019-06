Fedez cambia look/ Foto: capelli bianchi per il rapper, Chiara Ferragni reagisce così

In un tranquillo martedì sera di giugno, Fedez ha scatenato il panico su Instagram sfoggiando un look totalmente nuovo che ha letteralmente spiazzato i suoi otto milioni di followers. Con un sorriso radioso, il rapper ha mostrato a chi lo segue sui social, il nuovo colore di capelli. “Ho battuto sul tempo l’arrivo dei capelli bianchi”, scrive l’artista pubblicando un selfie in cui sfoggia una chioma totalmente bianca. Una foto che, in poche ore, ha ottenuto più 680mila like e quasi 18mila commenti. Naturalmente, il parere più atteso era quello della moglie. Chiara Ferragni, così, ha accontentato immediatamente i fans del marito lasciando il proprio commento sotto la foto. “Ma quanto sei bello amore mio”, ha commentato Chiara.

FEDEZ CON I CAPELLI BIANCHI: BOOM DI LIKE E COMMENTI

Il commento di Chiara Ferragni non è stato l’unico che ha ricevuto Fedez che, dopo aver attraversato un periodo delicato a causa di un piccolo problema di salute, ha deciso di vivere intensamente godendosi ciò che la vita gli offre. Oltre a trascorrere le sue giornate con la moglie e il loro piccolo Leone, Fedez ha deciso di rinnovare anche il proprio look e i paragoni con altri personaggi del mondo dello spettacoo sono davvero tanti. C’è chi lo considera la copia esatta di Mara Maionchi; chi azzarda un paragone con Pamela Perricciolo, ex agente di Pamela Prati e chi, guardando Fedez con la chioma bianca, ha pensato per un momento di avere davanti anche Maria De Filippi. Ma i commenti non sono finiti qui. “Perfetto. Adesso sei Benji di Benji e Fedez”, “Crisi di mezza età?”, “Sembra il fratello di Daenerys Targaryen”, scrivono i followers.







