Fedez cancella Chiara Ferragni da Instagram/ Tensione a Natale, poi arriva il dietrofront

Fedez, il gesto nei confronti di Chiara Ferragni ha scosso i social

Attenzione puntata su Fedez e Chiara Ferragni dopo il caos Balocco. Mentre l’imprenditrice digitale, multata dall’Antitrust per promozione ingannevole di beneficenza, sta trascorrendo un Natale lontana dai social, il cantante è tornato a postare video e foto insieme ai figli Leone e Vittoria. Nel pomeriggio di ieri però un episodio ha catturato l’attenzione dei follower di Fedez, inducendo il pubblico a domandarsi se tra l’artista e la sua Chiara stia cambiando qualcosa. O ancora più probabilmente la domanda più corretta sarebbe: c’è stata qualche novità nella comunicazione dei due?

Fedez ha infatti deciso di tornare sui social per pubblicare alcuni sketch di famiglia insieme ai bimbi. Un dettaglio però ha infiammato i fan dei Ferragnez durante la giornata di Natale. Un dettaglio che sembra confermare le voci che vedono la coppia alle prese con una piccola crisi, ancora una volta. Tra un video e l’altro infatti, Fedez ha deciso ieri di modificare la sua immagine del profilo di Instagram: in particolare ha impostato un’immagine dell’account in cui si mostra in compagnia dei figli, senza Chiara. In quella precedente il cantante veniva invece immortalato insieme alla moglie e ai piccoli di casa. Dopo qualche ora per il dietrofront: la Ferragni è riapparsa sui social del marito. Possibile dunque che Fedez abbia deciso di mandare dei segnali sul fronte comunicativo, dopo le polemiche dei giorni scorsi.

Nuova crisi tra Fedez e Chiara Ferragni?

Gli indizi che sembrano ricondurre a un po’ di maretta tra Fedez e Chiara Ferragni sembrano esserci tutti. Nelle scorse ore il quotidiano online Today ha riportato qualche indiscrezione, soffermandosi proprio sul legame dei Ferragnez, che starebbe scricchiolando dopo il caso Balocco: “Fedez non sarebbe molto felice del comportamento di sua moglie e che non era assolutamente a conoscenza del milione incassato con le vendite del pandoro, infuriandosi per questo una volta scoperto”. Ci sarebbe dunque un po’ di tensione tra Fedez e Chiara Ferragni, la cui tranquillità pare appesa a un filo ora che l’influencer ha deciso di trincerarsi dentro casa in seguito alle le scuse pubbliche.

La giornalista Mariella Milani nei giorni scorsi ha così parlato del momento molto complicato che starebbe vivendo Chiara Ferragni: “Chiara è distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto chenon esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto è enorme.











