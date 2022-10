Fedez compie 33 anni: foto hot Chiara Ferragni/ “Tanti altri anni passionali insieme”

Fedez festeggia il suo compleanno con una dolce dedica social alla sua famiglia. “Oggi sono 33 anni e loro sono i regali più belli che la vita mi abbia dato“, ha scritto il rapper pubblicando una foto in cui è ritratto con la moglie Chiara Ferragni e i due figli Leone e Vittoria. Nella serata di ieri, invece, c’è stata una festa a Milano a cui hanno preso parte tanti amici, da Tananai ad Achille Lauro e Lazza. A fare da sottofondo in queste ore “Viola”, il nuovo singolo di Fedez con Salmo. Dopo la “pace”, i due hanno deciso di collaborare per la prima volta.

Ma a infiammare i social non sono solo loro: c’è Chiara Ferragni che poco fa ha pubblicato un post per fare gli auguri al marito. L’influncer ha reso “piccante” la sua romantica dedica, perché l’ha abbinata ad una foto in cui appaiono lei e il marito nudi sul letto. “Buon compleanno all’amore della mia vita, il ragazzo che 6 anni fa ha cambiato la mia vita e che mi ha aiutato a creare la nostra famiglia dei sogni. Tanti altri anni felici e passionali insieme“, ha scritto Chiara Ferragni a Fedez.

L’OUTFIT DI CHIARA FERRAGNI PER LA FESTA DI FEDEZ

Ma già ieri sera Chiara Ferragni aveva colpito, in quel caso per il suo outfit alla festa di compleanno del marito Fedez. La location scelta è stata l’Hotel Principe di Savoia di Milano. Hanno riservato la terrazza e un piano intero, con piscina, per gli invitati. Per l’occasione Chiara Ferragni si è trasformata in una dark lady un po’ rock, vestendosi in coordinato col marito. Ad un crop top con tagli cut-out sotto al seno decorato con rose ha abbinato un paio di pantaloni a zampa a vita molto bassa che lasciavano il tanga in vista.

Per quanto riguarda l’acconciatura, invece, capelli sciolti e ondulati. Per dare un tocco rock alla sua immagine ha optato per un trucco smokey-eyes. Invece Fedez non ha osato, scegliendo pantaloni neri e t-shirt. D’altra parte, aveva come scarpe le sneakers Nike Air Max 1 DLX col baffo rosso e dettagli leopardati sulla punta che costano circa 870 euro, anche se non si può escludere che questo pezzo esclusivo della sua collezione sia una versione personalizzata.

