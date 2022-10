Fedez e Salmo, il singolo Viola esce oggi/ I due ex nemici uniti nel punk-rock

Fedez e Salmo hanno pubblicato oggi il loro primo storico disco assieme, leggasi Viola. Abbiamo utilizzato l’aggettivo “storico” non a casa visto che è noto l’astio durato per anni fra il rapper meneghino e il collega sardo, riappacificatisi poi un po’ a sorpresa la scorsa estate dopo un lungo dissing. Fedez e Salmo hanno così deciso di pubblicare oggi, venerdì 14 ottobre 2022, il loro primo singolo assieme dal titolo appunto Viola e che riprende delle sonorità tipiche del punk-rock, mondo che i due artisti non hanno mai nascosto di ammirare e che hanno spesso e volentieri influenzato le loro precedenti produzioni.

Fedez “recupera” i premi Power Hits estate 2022/ “Erano stati rotti...”

Il brano, oltre a Fedez e Salmo, vede come autori anche Dargen D’Amico, grande pupillo di Federico nonché giudice di X Factor 2022, ma anche Paolo Antonacci e e Davide Simonetta, quest’ultimo anche alla produzione musicale. Il culmine della lite fra i due artisti si era verificato ad agosto di un anno fa, 2021, a seguito delle critiche che Fedez aveva mosso all’ex nemico dopo il concerto organizzato ad Olbia, nonostante il blocco degli show per via del covid. «Non ho aderito alle tue iniziative, seppur giuste, perché mi stai sul cazzo e io questa cosa non te l’ho mai nascosta. Penso tu sia un ottimo politico, ma non volevo avere niente a che fare con te. A me sembri un politico, non sei un artista», aveva dichiarato in quell’occasione Salmo, riferendosi alle accuse del marito di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni e Fedez, scatto hot su Instagram/ I web insorge "avete venduto tutto della vostra vita"

FEDEZ E SALMO, OGGI IL BRANO VIOLA: L’INIZIO DEL TESTO DELLA CANZONE

Il brano Viola era stato anticipato pochi giorni fa da un video pubblicato da Fedez sul suo account Instagram in cui si sentiva uno spezzone dello stesso singolo. La canzone, per cui è atteso a breve anche il videoclip ufficiale, comincia così: “Cerco di non pensare al giorno che ti ho dato le chiavi. Cerco di non pensare al sesso ma tu cambi i miei piani. Oh oh oh. Ma che cosa te ne fai dei fogli viola oh oh oh oh oh oh, se poi li spendi da sola. Se ci scende cosa ci prende certi baci non sanno di niente. Sto cercando disperatamente dee nella notte più lunga di sempre…”.

LEGGI ANCHE:

X Factor 2022, proposta di matrimonio di Simone su palco/ Fedez canta "Magnifico", poi chiama Chiara Ferragni

© RIPRODUZIONE RISERVATA