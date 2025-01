Dopo un anno turbolento, Fedez ha scelto di celebrare il Capodanno a Saint Barth in compagnia di alcuni amici. Poco prima dell’inizio dei festeggiamenti per salutare l’anno vecchio e accogliere il nuovo, il rapper ha condiviso su Instagram foto e video che mostrano lui e il suo gruppo intenti a farsi delle flebo, tra chiacchiere e risate. Dopo la flebo, la comitiva si è spostata in una discoteca dell’isola, dove ha festeggiato fino all’alba. I follower, incuriositi, si sono subito chiesti il motivo di quelle flebo, temendo qualcosa di serio. In realtà, si tratta di una semplice terapia endovena “di ricarica”, sempre più comune tra i vip.

L’IV Drips o IV Therapy, è una terapia endovenosa che somministra una miscela concentrata di vitamine e minerali direttamente nel flusso sanguigno. Questa terapia, nota anche come Vitamin Drip, permette al corpo di assorbire rapidamente i nutrienti (vitamine, minerali, oligoelementi e aminoacidi) a differenza dell’assunzione tradizionale, che avviene più lentamente e con dosaggi inferiori. Nata in California, questa pratica si inserisce in un trend salutistico che negli ultimi 10 anni si è diffuso dagli Stati Uniti all’Europa.

Vitamin Drip: cos’è la terapia endovena che spopola tra i vip e usata da Fedez a Capodanno

Le prime a rendere popolare la Vitamin Drip furono le sorelle Kardashian, seguite da celebrità come Rihanna e Paris Hilton nel 2019. Più recentemente, anche volti noti come Belen Rodriguez, Chiara Ferragni, Tommaso Zorzi e Fedez hanno iniziato a farne uso. La terapia con vitamina IV negli ultimi anni è diventata nota come rimedio per diversi problemi di salute e malesseri generali. Si dice che possa aiutare con affaticamento, fibromialgia, diabete, asma, depressione, ansia, emicranie, postumi di sbornia, disidratazione e persino malattie cardiovascolari.

A differenza dei classici integratori presi per bocca, questa terapia funziona bypassando l’intestino e facendo arrivare vitamine e minerali direttamente nel sangue, per un assorbimento più rapido ed efficace. In sostanza, l’IV Drips o Vitamin Drip è un trattamento usato per combattere lo stress, la stanchezza cronica, il sovrappeso o i postumi da alcol, offrendo una ricarica di energia in poco tempo. Fedez, dopo le flebo di Capodanno fatte con gli amici, ha infatti festeggiato fino all’alba in una discoteca sull’isola, prima di rientrare nel suo esclusivo resort da circa 30.000 euro a notte, dove sarà raggiunto presto dai figli Leone e Vittoria.