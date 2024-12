Fedez sta male a Sanremo Giovani? Il rapper appare sottotono e con gli occhi gonfi e allarma i fan

Cos’è successo a Fedez? È questa la domanda che il pubblico della finale di Sanremo Giovani 2024 si è chiesto vedendo arrivare in studio il rapper. Oltre alla gara dei finalisti, nel corso della puntata sono stati annunciati i titoli di tutti i Big in gara. Tra questi lo stesso Fedez, che ha fatto il suo arrivo sul palco un po’ a rilento secondo molti spettatori. L’aspetto del cantante è effettivamente apparso diverso dal solito: poco reattivo nelle risposte alle domande di Carlo Conti oltre che poco sorridente. Una scena di fronte alla quale molti hanno iniziato a sospettare che il cantante stesse male.

Carlo Conti accompagna Fedez fuori dallo studio: cos’è successo

Un sospetto che è cresciuto quando Carlo Conti ha accompagnato fuori Fedez, cosa non fatta con gli altri concorrenti in gara a Sanremo 2025, e per di più dalla parte opposta a quella dalla quale escono gli artisti. Il timore è che effettivamente il rapper non stia attraversando un periodo semplice. Al momento non sono arrivati commenti da parte di Fedez, che ha pubblicato su Instagram soltanto l’immagine del suo nuovo singolo, ‘Battito’, che parlerà di temi importanti come la depressione. “È una moltitudine di cose. È una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata ad una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione“, ha raccontato sul palco. Resta, dunque, la preoccupazione dei fan: cos’è successo davvero al cantante?

