L’intesa per la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe ancora lontana, a chiarire la situazione è intervenuto ieri l’avvocato di lei Daniela Missaglia, che ha smentito categoricamente le voci che erano circolate recentemente soprattutto in merito alle ipotesi fatte dalla stampa sugli accordi per l’affidamento dei figli e relative spese. Il legale della Ferragni ha inviato una nota all’Ansa, nella quale ha voluto specificare che le notizie date dall’agenzia nei giorni scorsi che parlavano di una separazione “pacifica” e quelle che riguardavano le condizioni per la futura frequentazione tra genitori e figli, sono tutte “illazioni non verificate e relative ad una trattativa che è riservata e coperta da segreto, pertanto non divulgabile”.

Il riferimento era all’articolo pubblicato online da Ansa intitolato “L’addio pacifico dei Ferragnez” e che anticipava in esclusiva un accordo di separazione consensuale. Daniela Missaglia aveva inoltre precisato che proprio queste notizie infondate, prese da fonti che non sono ufficiali e sistematicamente pubblicate dagli organi di stampa, sarebbero tra le cause del mancato esito positivo delle trattative.

Chiara Ferragni e Fedez, è ancora lontano l’accordo per la separazione, nonostante quanto pubblicato da molti giornali ad inizio ottobre, come ha specificato la legale dell’imprenditrice, non ci sono ancora al momento le condizioni per raggiungere una intesa. In particolare, come ha sottolineato Daniela Missaglia, avvocato matrimonialista che si sta occupando della pratica per conto dell’imprenditrice, quello che è ancora da stabilire, a differenza di quanto annunciato da Ansa, è l’affidamento dei figli della coppia.

L’agenzia infatti aveva parlato di un consenso dei due in merito ad un collocamento paritetico, cioè un contratto che stabilisce in caso di separazione, una frequentazione tra genitori e figli che ha le stesse condizioni dividendo il 50% del tempo sia al padre che alla madre. Su questo punto, ha aggiunto la legale della Ferragni: “Non c’è ancora nessuna intesa“, come non sono ancora state stabilite le eventuali condizioni per la divisione delle spese, che invece erano state anticipate da alcuni organi di stampa che avevano parlato dell’intenzione di Fedez di farsi carico di tutti i costi relativi all’istruzione, alla salute e allo sport dei due figli Leone e Vittoria.